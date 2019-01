Theo điều tra, gần đây bố mẹ Ân xảy ra mâu thuẫn, muốn ly hôn nên đã nhờ anh Đạo, công an viên xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch viết đơn giùm. Nghĩ anh công an viên can thiệp vào cuộc sống của gia đình mình, tối 16/1, thanh niên này chặn đường anh Đạo để nói chuyện.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Ân dùng dao đâm nhiều nhát khiến công an viên gục trên đường. Sau một ngày bỏ trốn, biết nạn nhân tử vong, Ân ra đầu thú.

Theo VnExpress

