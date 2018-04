Công an viên xem trời bằng vung?

Theo phản ánh, năm 2017 vợ chồng chị Đinh Thị Anh (SN 1982, trú tại thôn Tân Phúc, xã Hương Trạch, Hương Khê) bán khoảng 51 cây gió trầm nhiều năm tuổi được trồng xen kẽ, rải rác xung quanh vườn nhà cho anh Phan Anh Chiến (SN 1976) và Phan Anh Thắng (SN 1982) là hai anh em ruột ở cùng thôn với giá 40 triệu đồng.

Thời gian sau, Chiến cùng Thắng thống nhất bán lại toàn bộ cây gió trầm này cho anh Nguyễn Hồng Phong (SN 1980, trú tại xóm 10, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) với giá 50 triệu đồng. Cả hai bên đến trao đổi với vợ chồng chị Anh để bàn giao cho anh Phong khai thác. Tại đây, anh Phong đã thuê một số công nhân tiến hành khai thác 20 cây gió trầm này và đã vận chuyển đi bán.

Anh Nguyễn Hồng Phong và chị Đinh Thị Anh kể lại sự việc.

Anh Phan Anh Thắng cho biết “Anh em chúng tôi bán lại toàn bộ cây gió trầm cho anh Nguyễn Hồng Phong mà trước đó mua của vợ chồng chị Đinh Thị Anh, ngoài ra không bán cho ai khác. Việc này giữa anh em chúng tôi cũng đã nói chuyện mua bán với vợ chồng chị Anh cụ thể…”

Tiếp đó, ngày 22/4/2018 anh Phong thuê ba công nhân là Trần Văn Sáng (SN1992) cùng với Nguyễn Văn Hoàng (SN 1993) và Nguyễn Văn Phượng (SN 1995) đều trú tại huyện Hương Khê đến khai thác toàn bộ cây gió trầm còn lại đã mua trước đó. Sau khi khai thác, chặt hạ xong toàn bộ cây thì gia đình ông Nguyễn Văn Xuân (SN 1961, trú tại thôn Yên Lập, xã Lộc Yên, Hương Khê) đưa xe ô tô mang BKS 38C – 106.32 cùng với một nhóm người đến đe dọa, bốc toàn bộ cây gió trầm này lên xe để tẩu thoát. Nhóm công nhân của anh Phong đã kịp thời quay lại cảnh này.

Bản tường trình sự việc của anh Nguyễn Hồng Phong

Anh Nguyễn Hồng Phong bức xúc “Nhận được tin báo, tôi về đến gần trụ sở xã Hương Đô thì gặp xe ô tô của gia đình ông Xuân đang chở cây gió trầm của tôi nên ra tín hiệu cho xe dừng rồi lại hỏi chuyện. Ông Xuân cùng với vợ, con trai và một người khác đã dùng giày, mủ bảo hiểm đánh tôi trọng thương. Gia đình ông Xuân làm như vậy là ảnh hưởng, thiệt hại lớn đến kinh tế của gia đình tôi…”

Tìm hiểu được biết, sau khi lấy được toàn bộ cây gió trầm của anh Phong vừa khai thác, chặt hạ tại khu vực vườn của vợ chồng chị Đinh Thị Anh thì gia đình ông Nguyễn Văn Xuân vận chuyển chạy trên đường QL 15A theo hướng xã Hương Trạch về nhà ông này cất giữ ở thôn Yên Lập, xã Lộc Yên (Hương Khê).

Nhiều cây gió trầm của anh Phong bị gia đình ông Nguyễn Văn Xuân đưa về cất giữ tại nhà riêng ở thôn Yên Lập, xã Lộc Yên (Hương Khê)

Ông Nguyễn Văn Hưng – Chủ tịch UBND xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết “ông Nguyễn Văn Xuân là một công an viên thôn trên địa bàn xã. Chúng tôi đang chỉ đạo Công an xã phối hợp với công an các xã liên quan và Công an huyện xác minh, điều tra, triệu tập các đối tượng liên quan làm rõ, xử lý. Khi có kết quả của cơ quan điều tra mà ông Xuân có sai phạm thì chúng tôi cũng sẽ đề nghị xử lý…”

Liên hệ với ông Xuân thì ông Xuân nói công an đang vào cuộc rồi tắt máy. Hiện, Công an huyện Hương Khê đang tiếp tục xác minh, điều tra để triệu tập các đối tượng liên quan làm rõ nguyên nhân vụ việc để có biện pháp xử lý.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Quốc khánh

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật