Công an Thanh Hóa đang làm rõ thông tin nguyên chủ tịch xã xâm hại bé gái 8 tuổi

Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo UBND xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa cung cấp, vào khoảng hơn 16h ngày 8/5, UBND xã Cẩm Sơn có nhận được thông tin người dân báo là ông N.N.P (hơn 70 tuổi, ngụ tại xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy) giở trò đồi bại với cháu bé 8 tuổi.

Vị trí người dân phát hiện vụ việc là khu vực cánh đồng, nơi giáp ranh giữa thôn Hoàng Giang và thôn Gia Dụ, xã Cẩm Sơn. Sau đó, người dân đã giữ ông P. lại và báo cho chính quyền địa phương. Ông P. từng làm Chủ tịch UBND Cẩm Phong và hiện đã nghỉ hưu.

Công an đang làm rõ có hay không việc nguyên chủ xã xâm hại bé gái 8 tuổi (ảnh minh họa)

Qua nắm bắt thông tin ban đầu từ người dân, họ đã tận mắt chứng kiến ông P. đang hôn cháu bé và đây không phải là lần đầu tiên ông P. giở trò với cháu. Tối 8/5, rất đông người dân địa phương đã tập trung trước cổng trụ sở Công an huyện Cẩm Thủy để theo dõi vụ việc.

Thượng tá Lữ Văn Đồng, Trưởng Công an huyện Cẩm Thủy xác nhận: “Sau khi nhận được thông tin từ UBND xã Cẩm Sơn, về việc người dân vây giữ rồi đưa ông P. đến trụ sở xã vì cho rằng ông này có hành vi xâm hại một bé gái ngoài cánh đồng, Công an huyện Cẩm Thủy đã tiếp nhận vụ việc, sau đó đã đưa ông tên P. về trụ sở Công an huyện để điều tra, làm rõ.

Hiện chúng tôi đang làm rõ thông tin có hay không việc ông N.N.P. giở trò đồi bại với cháu bé 8 tuổi”.

Ngọc Hưng

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật