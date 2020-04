Công an Hà Nội khởi tố hình sự 12 đối tượng vi phạm phòng chống COVID-19

Chiều 17/4, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, các đơn vị nghiệp vụ và công an quận, huyện, thị xã trực thuộc đã xử lý hình sự 8 vụ với 12 đối tượng có hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Các hành vi chủ yếu bị xử lý là chống người thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tàn sản và sản xuất hàng giả.



Điển hình nhất là vụ việc "chống người thi hành công vụ" tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng Lê Ngọc Linh (sinh năm 1991 trú tại Ngọc Khánh, Ba Đình), Nguyễn Đắc Tùng (sinh năm 1991 trú tại Ngọc Khánh, Ba Đình) và Trần Đăng Minh (sinh năm 1991 trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm).

Trước đó, khoảng 23h15 ngày 4/4, Công an phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm nhận được tin báo của người dân về việc tại khu vực số nhà 32 đường Phú Diễn có nhóm thanh niên tụ tập đông người, ăn uống, hát hò, gây mất an ninh trật tự, vi phạm quy định cấm tụ tập đông người trong thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19.

Các đối tượng chống người thi hành công vụ tại cơ quan điều tra. Ảnh công an cung cấp

Ngay sau đó, Công an phường Phú Diễn đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, giải quyết. Lúc này, hai đối tượng là Nguyễn Đắc Tùng và Trần Đăng Minh đã có hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ, đẩy tổ lực lượng công an ra khỏi nhà và kéo cửa lại. Trước hành vi của các đối tượng, Công an phường Phú Diễn đã bắt giữ Tùng và Minh.

Quá trình đưa các đối tượng về trụ sở công an, các đối tượng trên đã hành vi hành hung một chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 9/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, kịp thời phát hiện, khẩn trương xử lý nghiêm minh theo pháp luật đối với các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

Công an Hà Nội đã phát hiện và xử lý nhiều đối tượng có hành vi buôn bán các sản phẩm y tế phòng dịch giả mạo.

Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu xử lý nghiêm 4 nhóm hành vi vi phạm gồm:

Thứ nhất, vi phạm về khai báo y tế như không khai báo, khai báo không trung thực.

Thứ hai, trốn cách ly, không chấp hành biện pháp phòng chống dịch, chống đối người thi hành công vụ phòng chống dịch.

Thứ ba, đưa tin sai, không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội.

Thứ tư, tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng, sản xuất hàng giả, đầu cơ găm hàng, tăng giá trái pháp luật, gian lận thương mại, gây bất ổn thị trường...

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu nếu các hành vi trên đây có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan chức năng để điều tra, xử lý về hình sự.

