Công an Đồng Nai thông tin về vụ 2 nhóm xô xát, bao vây xe ở Biên Hòa

Chiều 13/6, Công an tỉnh Đồng Nai đã chính thức thông tin về vụ việc xô xát và gây náo loạn tại khu vực xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa chiều 12-6.

Theo đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết khoảng 15 giờ ngày 12-6, sau khi nhận được tin báo có xảy ra vụ đánh nhau tại quán ăn Lâm Viên (ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Công an TP Biên Hòa và các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận, giải quyết vụ việc.

Tình trạng hỗn loạn chiều 12-6

Sau khoảng 30 phút sau, lực lượng công an đã giải tán số người hiếu kỳ, đưa một số người và phương tiện có liên quan về trụ sở Công an TP Biên Hòa để xác minh, làm rõ. An ninh trật tự sau đó đã được vãn hồi, việc xô xát được ngăn chặn kịp thời, trật tự được đảm bảo.

Bước đầu, Công an TP Biên Hòa đã xác định sơ bộ một số người trong 2 nhóm liên quan như sau: Nhóm 1 (ăn uống tại phòng VIP8 quán Lâm Viên) gồm có 10 người, trong đó có Nguyễn Tấn Lương (SN 1982, ngụ phường Thống Nhất, TP Biên Hòa); Lê Võ Trường Hải (SN 1974, ngụ phường Tân Lợi, TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và 8 người khác chưa rõ lai lịch. Nhóm 2 (ăn uống tại phòng VIP2) gồm có 4 người, trong đó có Phạm Văn Hiền (SN 1985, ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai); Nguyễn Quang Trường (SN 1977 ngụ phường An Bình, TP Biên Hòa); Đinh Tú Anh (SN 1979, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa) và Huỳnh Bảo Hùng (SN 1959, ngụ xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa).

Ông Huỳnh Bảo Hùng là nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực TP Biên Hòa, đã nghỉ hưu tháng 11-2017; ông Đinh Tú Anh và ông Nguyễn Quang Trường hiện đang công tác tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai.

Qua làm việc với một số người liên quan, Công an tỉnh Đồng Nai bước đầu xác định, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc va chạm giữa Hiền và Lương trong quán ăn do Hiền vô tình ói văng dính vào quần Lương tại khu vực quầy lễ tân. Khi mâu thuẫn xảy ra, các bên có dàn hòa nhưng không giải quyết rốt ráo khiến mâu thuẫn tăng lên và xô xát xảy ra. Trong lúc hai bên xô xát, Hiền, Hải đã bị xây xát sau đó được đưa đi sơ cứu.

Sau khi xô xát ở quán ăn và được dàn hòa, nhóm của Hiền lên xe ô tô rời quán. Tuy nhiên, Lương (nhóm đối phương) đã gọi điện thoại cho Ngô Văn Giang (SN 1986, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) cùng một số người khác chưa rõ lai lịch đến và cùng đuổi theo nhóm Hiền.

Đuổi được vài trăm mét, nhóm của Lương, Giang đuổi kịp và sử dụng 2 xe ô tô chặn đầu và đuôi xe ô tô của nhóm Hiền. Nhóm Hiền khóa cửa cố thủ trên xe. Sự việc đã khiến nhiều người dân xung quanh và người đi đường hiếu kỳ tụ tập xem đông, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Ngày 13-6, khu vực xảy ra vụ việc đã yên tĩnh

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết hiện đã chỉ đạo Công an TP Biên Hòa và các lực lượng liên quan tiếp tục khẩn trương xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, sáng cùng ngày, phóng viên Báo Người Lao Động đã tiếp xúc với một số nhân chứng, ghi nhận tình trạng 2 xế hộp "của công an" bị băng nhóm xăm trổ khống chế giữa đường, cảnh sát sau đó phải giải cứu.

Theo lời kể của các nhân chứng, vụ việc xảy ra lúc khoảng 13 giờ 40 phút. Lúc này, hai nhóm khách, một nhóm khoảng 10 người và nhóm kia khoảng 4-5 người đang ăn nhậu ở phòng Vip 8 và Vip 2 sát cạnh nhau. Theo phía nhà hàng, đây là 2 nhóm khách mà các nhân viên quen mặt. Hai nhóm này đều ăn nhậu tại đây bắt đầu vào lúc khoảng 10 giờ sáng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nguyên nhân ban đầu được cho là một người của nhóm 4 người đã lao từ phòng ra và ói không kiểm soát, văng trúng người của nhóm đông hơn. Cãi vả xảy ra và nhóm có người nôn ói đã xin lỗi nhưng người của nhóm kia không chấp nhận.

Một lúc sau, nhóm 4 người trực tiếp sang phòng đông người hơn để tiếp tục xin lỗi nhưng ẩu đả lại xảy ra. Một người của nhóm 10 người đã bị văng miểng trúng vào trán, chảy máu. Lúc này bảo vệ xuất hiện và hai bên đã tự chủ động dừng xích mích, trật tự được vãn hồi "như không có chuyện gì".

Tuy nhiên, ngay lúc này nhóm 4 người lên hai chiếc xe ô tô ra về, vừa ra đến cổng nhà hàng thì bị một nhóm người đi ô tô và xe máy chặn lại. Nhóm người mới xuất hiện này được cho là do nhóm khách 10 người trong nhà hàng gọi đến. Sự việc lúc này trở lên náo loạn mất kiểm soát. Cả đoạn được ách tắc. Cảnh sát 113 xuất hiện và 1 trong 2 chiếc ô tô bị chặn tìm cách rời đi nhưng được hơn 100m về hướng cầu An Hảo đã bị các xe bán tải, xe máy của nhóm người đến sau tiếp tục chặn. Chiếc xe tìm cách thoát vòng vây này còn bị đâm xịt lốp.

Cả trăm cảnh sát sau đó tăng cường. Đến cuối chiều, cảnh sát mới vãn hồi được trật tự, các bên được đưa về trụ sở công an để làm rõ; xe bị hư hỏng được xe cứu hộ kéo về để tiếp tục điều tra. Người dân tại hiện trường thông tin, những người xăm trổ là thuộc băng anh chị tại địa bàn.

