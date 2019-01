Công an ‘dỏm’ đòi quan hệ tình dục với bạn gái không thành, khống chế cướp tài sản

Ảnh minh họa.

Ngày 26/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ Bùi Văn Quyền (36 tuổi, ngụ huyện Nhơ Trạch) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Theo hồ sơ điều tra, Quyền lên mạng xã hội Zalo làm quen với chị C. (30 tuổi, công nhân), người này xưng là cán bộ công an nên nhanh chóng chiếm được tình cảm của chị C.

Sau đó, cả 2 hẹn gặp nhau để nói chuyện. Chiều 13/1, Quyền chạy xe máy đến nhà trọ của C. ở huyện Nhơn Trạch để đưa về Bình Dương chơi. Đến tối, Quyền chở chị C. về nhà nhưng tấp vào bãi đất trống ở ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch để tâm sự.

Tại đây, Quyền đòi quan hệ tình dục nhưng bị chị C. từ chối. Sau đó, Quyền đã khống chế cướp nhẫn vàng, dây chuyền vàng, 1 điện thoại di động và một số tài sản khác rồi lên xe tẩu thoát.

Nạn nhân đã đến công an trình báo. Nhận thông tin, lực lượng chức năng huyện Nhơn Trạch có mặt ghi nhận sự việc, ghi lời các nhân chứng để điều tra, truy xét người gây ra vụ cướp.

Qua công tác điều tra, cảnh sát đã phát hiện Quyền và mời về trụ sở làm việc. Tại đây, Quyền khai nhận đã gây ra vụ cướp trên. Được biết, Quyền đã có vợ và con cái.

Theo lời khai của Quyền, do quen biết và đưa được nạn nhân đi chơi dễ dàng nên từ chỗ quan hệ tình cảm Quyền nảy sinh ý định chiếm đoạt luôn tài sản. Sau khi lấy được số trang sức của nạn nhân, Quyền bán được 7 triệu đồng để tiêu xài.

Riêng chiếc điện thoại của nạn nhân, đối tượng mang đến một tiệm điện thoại để nhờ xóa các dữ liệu và chạy lại chương trình nhằm tránh bị phát hiện.

