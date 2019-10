Công an điều tra vụ cộng đồng mạng 'dạy dỗ' ông bố bạo hành con trai

Ngày 18/10, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang , đang làm rõ nội dung clip bé trai bị cha ruột đánh gây xôn xao trên mạng xã hội và hành vi của những người liên quan.

Clip được chia sẻ trên mạng xã hội dài hơn 2 phút, quay lại cảnh bé trai bị ông bố bạo hành, trong tình trạng say rượu. Dù được mọi người can ngăn nhưng anh ta vẫn lấy lý do "dạy con", tát vào mặt đứa trẻ khiến dư luận bức xúc.

Cảnh sát điều tra, làm rõ người đàn ông trong clip là Đoàn Văn Tí (30 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), thuê phòng trọ sống tại TP Mỹ Tho.

Hình ảnh Tí đánh con trai được ghi lại trong clip khiến cộng đồng phẫn nộ.

Sau khi clip này được đăng trên mạng, trưa 17/10, khoảng 100 người tự nhận mục đích "bảo vệ trẻ em" đã đi xe máy, ôtô tìm đến nhà trọ của Tí. Sau đó, có một số người lao vào đánh Tí.

Trực tiếp lãnh đạo Công an TP Mỹ Tho phải xuống hiện trường giải quyết vì rất đông người tụ tập. Lãnh đạo Công an TP Mỹ Tho yêu cầu những người có mặt giữ trật tự, không thể tụ tập, ùa vào đánh người.

“Nếu các anh không có thẩm quyền đứng ra giải quyết vấn đề này thì hãy cơ quan chức năng giải quyết theo quy định”, một lãnh đạo Công an TP Mỹ Tho nói với đám đông tại hiện trường vào trưa 17/10. Đám đông sau đó họ tự giải tán.

Khi được đưa về trụ sở cảnh sát, Tí nhận sai về việc đã đánh con trai. Song, sự việc Tí đánh con được vợ quay lại bằng điện thoại, xảy ra từ hai năm trước.

“Vào tháng 7/2018, Tí và vợ ly hôn. Con trai do vợ nuôi dưỡng và họ cũng đã chuyển đi nơi khác. Chúng tôi cũng đang xác minh nơi ở của người vợ để tìm hiểu tình trạng tâm lý, thương tích của đứa bé trong clip”, vị lãnh đạo Công an TP Mỹ Tho nói.

Theo vị này, Tí đã lên mạng xin lỗi và nhìn nhận hành vi của mình do nóng nảy, thiếu kiềm chế. Về việc những người đã đánh mình, Tí không khiếu nại gì vì thương tích cũng không nghiêm trọng.

Bước đầu xác định, những người đánh Tí đi từ TP.HCM xuống Mỹ Tho. Cảnh sát đang xác minh, làm rõ hành vi những người liên quan đến vụ việc để xử lý.

