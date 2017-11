Công an điều tra vụ bạo hành trẻ em ở trường mầm non

Ngày 26/11, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Công an TP.HCM cho hay, Giám đốc Công an TP.HCM, Trung tướng Lê Đông Phong đã có chỉ đạo Công an Q.12 vào cuộc điều tra vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại trường mầm non tư thục Mầm Xanh (đường HT05, P.Hiệp Thành, Q.12) mà trong ngày báo Tuổi Trẻ TP.HCM có clip điều tra, phản ánh.

Theo đó, trong ngày 26/11 Công an Q.12 đã có mặt tại trường mầm non tư thục nói trên để kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh, ghi lời khai của những người có liên quan. Được biết, Công an Q.12 đang lấy lời khai của bà L - chủ của trường mầm non tư thục Mầm Xanh.

Một bảo mẫu dùng ghế nhựa đè lên đầu trẻ em tại trường mầm non thư thục Mầm Xanh, Q.12. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo ông Quang, như clip báo chí phản ánh, hành vi của các bảo mẫu có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hiện Công an Q.12 đang làm rõ và xử lý theo các quy định pháp luật.

Trả lời VietNamNet, ông Lê Trương Hải Hiếu - Chủ tịch Q12 cho biết, trong chiều nay, UBND quận cũng đã chỉ đạo UBND phường Hiệp Thành đình chỉ ngay cơ sở mầm non tư thục xảy ra bạo hành trẻ.

Trong ngày 26/11, báo Tuổi Trẻ TP.HCM có clip điều tra về nạn bạo hành xảy ra tại trường mầm non tư thục Mầm Xanh, phường Hiệp Thành, quận 12. Trong clip phản ánh, chủ trường mầm non là bà L cùng với ít nhất 2 bảo mẫu khác đã có hành vi bạo lực khi dạy dỗ các đứa trẻ được cha mẹ chúng gửi cho trường.

Một bảo mẫu đánh hai bé gái ở khu tắm rửa - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Các bảo mẫu có hành vi dùng tay đánh; dùng chân đạp; tát vào mặt, đầu; dùng vật dụng sinh hoạt để đánh, thậm chí là dùng dao làm bếp đập vào đầu trẻ em…

Thời điểm báo chí phản ánh các bảo mẫu bạo hành các cháu bé là vào giờ ăn, lúc tắm rửa hay khi ngủ trưa.

Được biết, tại trường mầm non tư thục Mầm Xanh, có khoảng 30 trẻ từ 2 – 5 tuổi. Số trẻ này là con của các gia đình công nhân, người lao động tại Q.12 gửi ở trường.

Ngay sau khi clip điều tra trên được phản ánh, rất nhiều người bức xúc trước vụ việc. Chính quyền và công an Q12 đã lập tức vào cuộc điều tra, xử lý.

Theo Phước An (VietNamNet)