Công an Bắc Ninh chỉ đạo điều tra vụ phá hoại 147 gốc đào trước Tết

Trao đổi với chúng tôi, đại tá Phạm Văn Lương, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết sau khi nhận được thông tin hàng trăm gốc đào tại khu phố Tỉnh Cầu (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) bị kẻ gian phá hoại, đơn vị đã cử cán bộ về khám nghiệm hiện trường, đồng thời Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an thị xã Từ Sơn phối hợp với các bên liên quan khẩn trương điều tra, cố gắng làm rõ vụ việc trước tết Nguyên Đán 2019, để người dân yên tâm ăn tết.

Khuôn mặt thất thần của Ông Nguyễn Văn Hào (50 tuổi) khi nhìn vườn đào chăm sóc nhiều năm bị phá hoại

Theo đại tá Lương, trong quá trình rà soát, điều tra sự việc, một chủ vườn đào bất ngờ tự tử, không rõ nguyên nhân tự tử có liên quan đến vụ đào bị phá hay không, khiến sự việc trở lên phức tạp.

“Hiện cơ quan điều tra vẫn đang điều tra theo trình tự pháp luật, cố gắng làm xong trước tết để bà con ăn tết cho ngon”, đại tá Lương thông tin.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, đêm 16, rạng sáng 17.1, lợi dụng đêm tối và người dân mải xem trận bóng đã giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Yemen trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019, kẻ gian đã đột nhập vào khu vực trồng đào tết của nhiều hộ dân, phá hoại 147 gốc đào chuẩn bị bán tết, gây thiệt hại gần 1 tỉ đồng.

Trong quá trình cơ quan điều tra đang xác minh nghi phạm, làm rõ vụ việc thì ông Nguyễn Thạc Bình (52 tuổi, trú tại khu phố Tỉnh Cầu, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) là 1 chủ vườn đào bất ngờ uống thuốc sâu tự tử, và đã tử vong tại nhà vào tối 21.1, sau khi được bệnh viện trả về do không cứu chữa được.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh tích cực làm rõ.

Theo Trần Cường (Thanh Niên Online)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật