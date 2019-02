Công an bác bỏ nhiều tin đồn liên quan đến vụ nữ sinh ship gà bị sát hại ngày 30 Tết

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Công (ở đội 16, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) để điều tra, làm rõ về hành vi liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Địện Biên).

Đại tá Tráng A Tủa - Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đối tượng Trần Văn Công có nhân thân xấu, hiện vẫn rất ngoan cố, khai báo nhỏ giọt. Tuy nhiên, căn cứ vào những chứng cứ khoa học và đặc biệt là lời khai của Vương Văn Hùng cho thấy, đã khớp với những thực tiễn xảy ra tại hiện trường.

Một người dân sống cạnh nhà Công cho hay, đối tượng là người chơi bời, có tiếng trên địa bàn là nghiện ngập. Ngoài ra, Công còn là anh rể của Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Công việc hàng ngày của Công là lái xe tải của gia đình.

Đối tượng Bùi Văn Công (ảnh do người dân cung cấp)

Trước thông tin về việc qua khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân Cao Mỹ Duyên đang mang thai khoảng 4 tuần, Đại tá Tủa cho hay thông tin này là chưa chính xác và chưa có căn cứ khoa học. Hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Điện Biên tích cực điều tra, làm rõ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cũng bác bỏ thông tin bị can chính Vương Văn Hùng là cháu đích tôn của một thiếu tướng từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu (cũ) và bố đối tượng này từng làm trong ngành công an nhưng bị tước danh hiệu công an nhân dân.

Qua xác minh, ban chuyên án xác định gia đình Hùng không có ai làm trong ngành công an. Bố mẹ Hùng ly hôn năm 2004 thì năm 2008 mẹ của hắn qua đời. Hùng sau đó đổi sang họ Vương theo họ mẹ, còn em trai của hắn vẫn mang họ của bố.

Khu vực nơi được cho giam giữ nạn nhân có nhiều vỏ bơm kim tiêm đã qua sử dụng.

Vương Văn Hùng bị bắt về các tội trộm cắp tài sản, lừa đảo và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hắn ra tù tháng 10/2018. Em trai Hùng hiện đang ở tù.

Về thông tin ở thời điểm bị bắt, Vương Văn Hùng khai cùng một nhóm đối tượng nhậu say rồi hiếp dâm nữ sinh sau đó sát hại, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã phủ nhận điều này.

Theo nhận định của ông Hồng thì có thêm người liên quan nhưng không phải 4 - 5 người nhậu say rồi hiếp dâm nạn nhân như thông tin đồn đoán.

Vương Văn Hùng là một đối tượng khá lì lợm và cứng đầu, phần vì hắn ta từng nhiều lần ra tù vào tội.

Trước đó, chiều ngày 3/2 (30 Tết), nữ sinh Cao Mỹ Duyên (đội 5 xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) đi bán gà cùng mẹ ở khu vực chợ Mường Thanh, phường Mường Thanh, (TP. Điện Biên Phủ) thì một người đàn ông đến xin số điện thoại rồi đặt mua 10 con gà và yêu cầu chuyển đến khu vực chợ C13 phường Thanh Trường (TP. Điện Biên Phủ).

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, sau khi đưa gà đến địa điểm khách yêu cầu thì Duyên mất tích, điện thoại không liên lạc được.

Đến 9h ngày 6/2 (tức mùng 2 tết Kỷ Hợi) phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân dùng để chở gà tại khu vực đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên.

Nữ sinh Cao Mỹ Duyên trước thời điểm bị sát hại.

Khoảng 10h 30 ngày 7/2 (mùng 3 Tết) phát hiện thi thể Duyên tại ngôi nhà hoang khu vực đội 11, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên).

Nhận tin báo, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật Hình sự của Bộ Công an thành lập Ban chuyên án tiến hành điều tra, xác minh.

Đến 9h30 ngày 10/2, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Vương Văn Hùng tại nhà của Vương Văn Nghĩa (cậu ruột Hùng) ở xã Noong Hẹt (huyện Điện Biên).

Ngày 11/2, Vương Văn Hùng khai nhận đã giết và lấy toàn bộ tài sản gồm thẻ ATM, đăng ký xe máy, ví tiền của Cao Mỹ Duyên và cất giữ trong cặp cá nhân gửi nhà người bạn tên Minh ở xã Thanh Hưng.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Xe máy nạn nhân, Hùng đem về nhà cậu mợ. Đợi đến qua giao thừa, Hùng bảo em họ đi cùng để trả xe cho bạn nhưng thực chất là đi giấu xe của nạn nhân. Điện thoại của nạn nhân, Hùng cất ở túi áo khoác treo trên cửa phòng của bà ngoại (ở cùng nhà Vương Văn Nghĩa).

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai báo vòng vo, mâu thuẫn với các kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Thời điểm hiện tại, đối tượng Vương Văn Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, là người trực tiếp đặt mua gà để nạn nhân Duyên giao đến.

Đồng thời khai nhận Hùng và Trần Văn Công chính là 2 đối tượng trực tiếp gây ra cái chết của nạn nhân Cao Mỹ Duyên.



