Con trai chủ mưu vụ 'bắt cóc' tống tiền mẹ

Ngày 7/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, cho biết đã tạm giữ 3 người để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nhóm này đã bị bắt quả tang tại một quán cà phê trên địa bàn quận Thủ Đức khi đang nhận 40 triệu đồng để trao đổi con tin.

Sáng 6/3, Công an phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, tiếp nhận tin báo cầu cứu khẩn cấp của bà Nguyễn Thị Lan (73 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Long Thạnh Mỹ) về việc con trai bà bị nhóm người lạ mặt bắt cóc tống tiền.

Theo trình bày của bà Lan, khoảng 19h ngày 1/3, con trai bà là Võ Thanh Sơn (32 tuổi) xin mẹ đi chơi. Nhưng suốt đêm gia đình không thấy Sơn về, điện thoại không liên lạc được. Gia đình đã chia nhau tìm kiếm khắp nơi nhưng không có thông tin gì.

Cảnh sát hình sự khống chế nghi phạm cùng tiền tang vật tại quán cà phê.

Đến 18h ngày 3/3, một người đàn ông gọi điện cho bà Lan từ số điện thoại di động lạ nói là Sơn đánh bài thiếu nợ 40 triệu đồng. Người này yêu cầu bà Lan mang tiền đến chuộc con nếu không sẽ xử lý Sơn.

Trong lúc phân vân không dám báo cơ quan công an, sáng 4/3, bà Lan tiếp tục nhận được cuộc gọi từ người này đe dọa “đến 16h ngày mai phải trả tiền nếu không sẽ xử lý Sơn”.

Lúc này gia đình bà Lan như ngồi trên đống lửa, lo sợ về tính mạng của con trai nhưng chưa có kế hoạch giải quyết. Sáng 5/3, người đàn ông gọi lại cho bà Lan và để hai mẹ con nói chuyện với nhau.

Qua điện thoại Sơn thều thào với giọng yếu ớt: “Mẹ không cứu thì con sẽ bị người ta lấy đi một quả thận”. Chiều cùng ngày, hai thanh niên nói giọng bắc đến nhà bà Lan yêu cầu đưa tiền nếu không sẽ đưa Sơn đi. Khi bà Lan trả lời chưa có tiền, họ nhanh chóng lên xe máy bỏ đi.

8h ngày 6/3, người đàn ông tiếp tục gọi điện cho bà Lan thúc giục và ra điều kiện lần cuối: “Nếu quá ngày hôm nay mà không có tiền thì đừng điện thoại nữa chi cho mắc công”. Bà Lan đề nghị cho gặp Sơn để biết con mình còn sống hay chết thì người này đưa điện thoại cho Sơn nói chuyện với mẹ. “Chuyện con làm con chịu, không biết bọn nó xử lý con thế nào”, Sơn nói rồi cúp máy.

Từ tin báo của bà Lan, Công an phường Long Thạnh Mỹ đã báo cáo Công an quận 9 để có phương án giải cứu con tin.

Nhớ lại vụ án cô gái giao gà ở tỉnh Điện Biên vừa qua, lãnh đạo công an quận nhận định không loại trừ khả năng bọn bắt cóc sẽ thủ tiêu con tin nên chỉ đạo đội cảnh sát hình sự huy động toàn bộ lực lượng điều tra, truy tìm manh mối bọn bắt cóc, xác định mục tiêu để kịp thời giải cứu.

Trong lúc lực lượng công an đang chia ra nhiều hướng truy tìm thì vào chiều cùng ngày, chuông điện thoại của bà Lan đổ dồn dập. Đầu dây bên kia cho biết địa điểm nơi giao tiền và trao đổi con tin tại quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, quận Thủ Đức.

Lập tức Đội cảnh sát hình sự Công an quận 9 phối hợp với Đội cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức tiến hành vây căn nhà tại địa chỉ trên để sẵn sàng ứng phó tình huống xấu nhất xảy ra.

Đến 18h30 ngày 6/3, khi nhóm này đưa ra tờ giấy nợ rồi yêu cầu bà Lan giao 40 triệu đồng thì trinh sát ập vào khống chế Nguyễn An Hà (28 tuổi) và Nguyễn Đình Lành (23 tuổi, cùng quê Bình Định).

Điều bất ngờ khi trinh sát ập vào bắt giữ thì con tin Võ Thanh Sơn cũng đang có mặt tại đây nhưng không có dấu hiệu gì của vụ bắt cóc tống tiền.

Tại cơ quan công an, họ khai nhận do Sơn cờ bạc, ham chơi nên cần tiền tiêu xài. Để có tiền trả nợ, Sơn đã nhờ Hà và Lành cùng dựng ra màn kịch bắt cóc để tống tiền mẹ. Đến lúc này bà Lan và người trong gia đình mới giật mình vì Sơn là tác giả của vụ bắt cóc tống tiền.

Do vụ cưỡng đoạt tài sản tại địa bàn quận Thủ Đức nên Công an quận 9 đã bàn giao vụ án cho công an sở tại thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Một cán bộ điều tra cho biết do ham chơi, sống buông thả nên khi không xin được tiền, Sơn đã nảy ra thủ đoạn dựng lên vụ bắt cóc để tống tiền mẹ. Với hành vi trên, Sơn, Hà và Lành đều bị tạm giữ hình sự để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

