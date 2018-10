Con trai cầm kiếm truy hỏi nhiều tài xế để rửa hận cho bố

Ngày 14/10, ông Nguyễn Đức Tài (trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) bị người lạ đánh trọng thương khi đi rừng, phải tới trạm Y tế xã điều trị. Hay tin, Nguyễn Đức Khánh (24 tuổi, con trai ông Tài) vừa đi uống rượu về nên tức tối, cầm thanh kiếm dài 60 cm đi tìm kẻ đã đánh bố để trả thù.

Ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó công an xã Phú Lộc cho biết, Khánh cầm kiếm đi dọc quốc lộ 15A, chặn xe truy vấn người đi đường hỏi "ai đánh bố tao" rồi dọa chém khiến ai cũng hoảng hốt. Nhiều phương tiện bấm còi nhưng anh ta không tránh.

Đoạn đường nơi Khánh cầm kiếm đe dọa người tham gia giao thông. Ảnh: Đ.H

Toàn bộ lực lượng công an xã gồm 9 người đã truy đuổi Khánh qua hai cánh đồng. Khi bị khống chế và tước kiếm, anh ta vùng vẫy, lao vào nhà dân cầm một con dao tiếp tục đòi đi trả thù cho bố.

"Sau hơn một tiếng truy đuổi, chúng tôi mới bắt được Khánh. Khi được đưa về trụ sở, anh ta vẫn cố vùng chạy, liên tục chửi bới. Chúng tôi nghi ngờ thời điểm đó Khánh trong tình trạng phê ma túy", ông Chiến nói.

Nhà chức trách địa phương đã báo sự việc tới Công an huyện Can Lộc. Do chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên khi người nhà tới cam kết, Khánh được thả về.

Sáng nay, công an xã Phú Lộc triệu tập Khánh để xử lý về hành vi gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo Nghị định 167/2013.

