Con rể dùng dao sát hại mẹ vợ ở Tây Ninh: 2 cuộc điện thoại cầu cứu vô vọng

Liên quan đến vụ 3 người trong một gia đình thương vong xảy ra ngày 24/6 tại xã Tân Hội (huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh xác định nguyên nhân là do mâu thuẫn gia đình.

Theo đó, sự việc khoảng 9h sáng 24/6, cơ quan chức năng nhận được tin báo từ người dân có vụ án mạng xảy ra tại gia đình bà Huỳnh Thị Muội (SN 1972, ngụ ấp Hội Tân). Tại hiện trường vụ án, bà Muội tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể, con gái bà Muội là chị Trần Thị Nguyệt (SN 1992) bị một vết đâm ở vai. Trong khi đó, chồng chị này là Phan Văn Tâm (SN 1981) có nhiều vết thương trên cơ thể.

Hiện trường vụ án ghi nhận có nhiều vết giằng co, vết máu và dao gây án. Hai vợ chồng chị Nguyệt được người dân địa phương và cơ quan chức năng đưa tới Bệnh viện huyện Tân Châu cấp cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Tây Ninh.

Trả lời Báo Gia đình và Xã hội, đại diện UBND huyện Tân Châu cho biết, vợ chồng chị Nguyệt đều đã qua cơn nguy kịch. Sau khi hoàn tất việc khám nghiêm hiện trường, tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể bà Muội cho gia đình lo hậu sự ngay trong ngày. Đại diện UBND huyện Tâu Châu cho biết, theo báo cáo nhanh ban đầu xác định, nguyên nhân vụ việc đau lòng trên là do mâu thuẫn gia đình.

Hiện trường vụ án

Trong khi đó, đại điện Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, hiện chưa có kết luận cuối cùng về vụ án. Tuy nhiên, thông tin ban đầu là do hai vợ chồng Tâm, Nguyệt xô xát nên bà Muội vào can ngăn và trúng dao của Tâm dẫn đến thiệt mạng. Hiện tại, Công an tỉnh Tây Ninh giao Công an huyện Tân Châu tiến hành điều tra, các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp, hỗ trợ.

Trả lời Báo Gia đình và Xã hội, chính quyền địa phương tại nơi xảy ra sự việc cho biết, vẫn chưa hết bàng hoàng trước thông tin người con rể dùng dao tấn công khiến mẹ vợ và vợ thương vong. Theo xác nhận của ông Huỳnh Ngọc Lợi (Trưởng ấp Hội Tân) cho biết, chị Nguyệt là Tâm đều là người trong ấp. Hai người này cưới nhau nhiều năm, hiện có 2 người con, lớn nhất khoảng 7 tuổi.

“Vợ chồng chúng nó cùng làm công nhân nhà máy mì tại xã. Sau khi cưới, cha mẹ Tâm cho đất và cất cho căn nhà khang trang. Vợ chồng Tâm cũng thuộc diện kinh tế khá giả tại địa phương”, ông Lợi cho biết.

Theo ông Lợi, vợ chồng Tâm và cha mẹ vợ sống cách nhau khoảng 500 m. Quanh khu vực này đều là bà con họ hàng của hai bên gia đình. “Tất cả chúng tôi ở đây đều bất ngờ trước sự việc này. Thằng Tâm thường ngày hiền khô, nó không hút thuốc, cờ bạc hay gái gú gì. Ai có nghĩ tới việc nó lại làm cái chuyện kinh khủng như thế”, ông Lợi nói tiếp.

Ngoài ra, ông Lợi còn cho biết, khoảng 8h tối hôm trước xảy ra sự việc, ông bất ngờ nhận được điện thoại cầu cứu của chị Nguyệt. “Lúc đó tôi đang ở nơi xa thì nhận được điện thoại của con bé, nói nói thằng Tâm đến nhà quậy và đang phá cổng để vào nhà. Tôi hỏi Nguyệt là Tâm nó có gây thương tích ai không thì nó nói là không. Sáng hôm sau tôi đang trên đường xuống huyện tập huấn thì lại nhận được điện thoại của Nguyệt, nó nói Tâm lại sang nhà và có mang theo hung khí. Giọng nó gấp gáp lắm. Tôi khuyên nó gọi bà con họ hành ngay bên cạnh can ngăn. Lúc này tôi vội quay xe chạy về ấp và gọi cho anh em ở xã đến can thiệp. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến nơi thì chuyện đã quá muộn rồi”, ông Lợi kể.

Lê Nguyễn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật