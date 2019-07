Con gái bị xúc phạm, bố vợ đâm rể cũ tử vong

Ngày 28/7, thông tin từ Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh để điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, chiều 27/7, anh Nguyễn Văn Hoàng (28 tuổi, trú tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông) đến dự đám cưới của người hàng xóm bên cạnh nhà ông Vũ Văn Sơn (trú tại bản Thái Sơn 2, xã Môn Sơn). Tại đây, Hoàng gặp lại vợ cũ (con gái ông Sơn) nên xúc phạm.

Thấy vậy, ông Sơn gọi Hoàng về bên nhà ông để nói chuyện thì giữa hai người xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, ông Sơn đã lấy con dao đâm Hoàng tử vong tại chỗ. Ông Sơn bị Công an huyện Con Cuông bắt giữ để phục vụ điều tra.

Được biết, Hoàng và con gái ông Sơn kết hôn bảy năm thì ra tòa ly hôn. Sau khi ly hôn được ba ngày thì xảy ra vụ án mạng đau lòng tại bản Thái Sơn 2, xã Môn Sơn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Theo Cảnh Huệ/Tiền Phong

