Con đường sa ngã của cựu sinh viên Bách Khoa truyền đạo "Hội thánh Đức Chúa Trời"

Thông tin cho PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (3/5), đại diện Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) cho biết: "Trưa 2/5, Công an Thành phố phối hợp với Công an quận đã tiến hành bắt giữ một cựu sinh viên trường Đại học Bách Khoa trồng cần sa và lập tụ điểm truyền đạo trái phép của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ".

Theo cơ quan công an, khoảng 10h20 ngày 2/5, tổ công tác của phòng nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng phối hợp với các mũi trinh sát thuộc Ban chuyên án Công an quận Hồng Bàng bất ngờ đột kích vào căn nhà số 17/347 đường Hùng Vương, bắt quả tang Đỗ Xuân Hiếu (SN 1989) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (hút nhựa cây cần sa).

Hơn 800 cây thảo mộc nghi cần sa được cựu sinh viên trường Bách Khoa trồng tại nhà riêng. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Trong quá trình khám xét nơi ở của Hiếu, lực lượng thu giữ tại tầng 2 của căn nhà và ngoài vườn 859 cây thảo mộc nghi là cần sa, 1 bình thủy tinh chứa thảo mộc khô nghi là cần sa, 2 cốc thủy tinh, 1 xilanh chứa cao nhựa màu đen nghi là nhựa cần sa và 1 túi nylon chứa hạt giống thảo mộc nghi là hạt giống cây cần sa.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình và bản thân còn tham gia Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

Đối tượng khai được Đỗ Thanh Tùng (SN 1990) trú tại phường Thượng Lý (cùng quận) là người trực tiếp truyền đạo. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ tài liệu về đạo lạ của Nguyễn Phương Mai (người yêu Hiếu) gửi nhờ tại nhà đối tượng.

Chia sẻ với phóng viên, lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng thông tin, trước đó đơn vị nhận được nguồn tin từ quần chúng về việc trên địa bàn phường Hùng Vương xuất hiện tụ điểm nghi trồng cây cần sa, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, tụ điểm này có nhiều biểu hiện hoạt động truyền đạo trái phép.

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an quận chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với lực lượng công an sở tại khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ xác minh làm rõ.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được đối tượng nghi vấn là Đỗ Xuân Hiếu. Trước đây, bản thân Hiếu từng học Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, Hiếu chưa có việc làm ổn định, nghiện ma túy và tham gia vào Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

Đối tượng Hiếu bị bắt giữ ngay tại nhà riêng. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Hiếu khai, do nơi ở là khu vực nằm trong khu nghĩa trang ít người qua lại, xung quanh đều là anh em, họ hàng, cho nên đối tượng tiến hành mua hạt giống, nguyên liệu, dụng cụ, phương tiện, lén lút trồng một số lượng lớn cây trồng có chứa chất ma túy tại vườn và ngay trong nhà mình

Đặc biệt, đối tượng thực hiện quy trình khép kín từ khâu gieo hạt, ươm trồng, chăm sóc và thu hoạch các sản phẩm đến khâu chiết xuất tinh dầu. Để đánh lừa các cơ quan chức năng, Hiếu trồng cây có chứa chất ma túy xen lẫn nhiều loại cây thuốc, cây hoa khác.

Bên cạnh đó, đối tượng cùng người yêu tham gia Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ tại Hải Phòng. Khi mỗi lần "phê" ma túy, Hiếu lôi kéo nhiều người lạ đến nhà để sinh hoạt tôn giáo, truyền đạo trái phép khiến cho quần chúng lo sợ.

Ngày 24/4, Công an quận Hồng Bàng thành lập chuyên án để tập trung đấu tranh. Sau gần 10 ngày, các tổ công tác của Công an quận kiên trì mật phục, đeo bám, theo dõi mọi biến động của đối tượng và tiến hành bắt giữ.

Hiện, Công an quận Hồng Bàng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng Hiếu và những người liên quan.

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật