Con đường khởi nghiệp tội lỗi của Giám đốc công ty Vinaca

Đầu năm 2018, đoàn kiểm tra liên ngành quận Kiến An gồm Công an và quản lý thị trường đã kiểm tra cơ sở sản xuất của Đào Thị Chúc (SN 1994, trú tại Tổ dân phố Tiến Bộ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng), phát hiện các công nhân tại đây đang đổ bột than tre tán mịn vào các ruột vỏ thuốc con nhộng, đóng gói bán cho bệnh nhân ung thư. Trong ảnh, công nhân của Công ty TNHH Vinaca tham gia sản xuất các viên nang với thành phần chính từ bột than tre (Ảnh: Tuổi Trẻ)