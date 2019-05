Có triệu chứng giống cảm cúm nhưng xuất hiện thêm dấu hiệu này: Đến viện gấp kẻo nguy kịch

Suýt tử vong từ cảm cúm

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa cấp cứu trường hợp bệnh nhân N.T.T.T (26 tuổi, trú tại Hiệp Hòa, Bắc Giang) bị viêm cơ tim cấp. Bệnh nhân bị sốt nhẹ và mệt mỏi sau đó tình trạng diễn biến bệnh nặng hơn.

Bệnh nhân T nhập viện trong tình trạng rối loạn ý thức, đáp ứng chậm, da lạnh, mạch nhanh 150 - 170 lần/phút, huyết áp 60/40 mmHg, khó thở nặng.

Ngay lập tức các bác sĩ đã nghĩ đây là trường hợp viêm cơ tim tối cấp, sốc tim. Bệnh nhân nhanh chóng được hồi sức tích cực, sử dụng thuốc trợ mạch nhưng tình trạng ngày càng tiến triển xấu, nguy cơ tử vong cao.

Các bác sĩ đã quyết định cho chạy tim phổi nhân tạo (ECMO) và khi sử dụng ECMO bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Qua 6 ngày điều trị sức khỏe bệnh nhân đang dần hồi phục và có thể ra viện trong vài ngày tới.

Trường hợp bệnh nhân T.T.T (31 tuổi, trú tại Phú Thọ) có cảm giác ốm, cảm cúm, ho nhiều ngày. Chị T tự mua thuốc điều trị nhưng sau đó bất ngờ rơi vào tình trạng khó thở, mệt mỏi. Bệnh nhân nhanh chóng nhập viện cấp cứu ở tuyến tỉnh nhưng tình trạng ngày càng xấu nên nhanh chóng chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai.

Tại Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng rối loạn ý thức, mạch nhanh và nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Bệnh nhân viêm cơ tim cấp phải hồi sức tích cực

Nhận thấy đây là ca cấp cứu viêm cơ tim tối cấp, bác sĩ nhanh chóng tiến hành hồi sức tích cực. Trong quá trình cấp cứu, bệnh nhân ngừng tuần hoàn và bác sĩ tiếp tục cấp cứu ngừng tuần hoàn sau đó sử dụng hỗ trợ ECMO cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, tình trạng suy đa tạng vẫn diễn ra phức tạp. Bằng nỗ lực không mệt mỏi của bác sĩ cộng với các loại máy móc hiện đại. Sau 10 ngày hồi sức tích cực chị T mới có thể tự cai máy thở được. Từ cõi chết trở về, chị T vẫn chưa hết bàng hoàng về căn bệnh diễn ra nhanh như thế.

Tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai các bệnh nhân bị viêm cơ tim đều là người trẻ từ 20- 35 tuổi. Các bệnh nhân đều có triệu chứng ho, cảm cúm và diễn tiễn bệnh rất nhanh khiến bệnh nhân rơi vào khó thở và hôn môn. Nếu không cấp cứu kịp thời bệnh nhân sẽ tử vong.

Bệnh diễn tiến cực nhanh

Theo bác sĩ Nguyễn Đức Nhật - Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cho viêm cơ tim là tình trạng cơ tim bị viêm, thường do vi rút, vi khuẩn hoặc nhiễm đơn bào, do độc tính của thuốc hoặc do phản ứng miễn dịch.

Bệnh hay gặp ở người trẻ tuổi với biểu hiện ở nhiều mức độ khác nhau. Trong đó, thể tối cấp được biểu hiện bằng tình trạng khởi phát cấp tính và suy tuần hoàn trầm trọng.

Hình ảnh viêm cơ tim

Viêm cơ tim diễn tiến rất nhanh. Nhiều khi bệnh nhân đang thở, nói chuyện bình thường nhưng trong một buổi có thể đã sốc rất nặng, rối loạn nhịp tim, có nguy cơ thiệt mạng đến 70% nếu không được điều trị tích cực kịp thời.

Dấu hiệu của viêm cơ tim, ban đầu, người bệnh có dấu hiệu mệt mỏi kèm theo các triệu chứng khi nhiễm vi rút như đau đầu, đau người, đau khớp, sốt, đau họng, tiêu chảy. Được xem như các triệu chứng của bệnh cảm cúm.

Nhưng sau đó bệnh có diễn tiến khác như đau ngực, nhịp tim đập nhanh hoặc bất thường, khó thở, ứ dịch gây phù chân, mắt cá chân và bàn chân.

Hiện nay, bệnh nhân bị viêm cơ tim cấp đang có xu hướng gia tăng. Bệnh chủ yếu gặp ở người trẻ từ 20 - 40 tuổi. Thể bệnh này gặp quanh năm nhưng gặp nhiều ở mùa mưa khi thời tiết chuyển mùa.

Để phòng bệnh bác sĩ Nhật khuyến cáo tránh tiếp xúc nơi đông người, nên đeo khẩu trang đặc biệt khi tiếp xúc với người đang có dấu hiệu của cảm cúm. Cần thường xuyên vệ sinh cá nhân tốt, rửa tay thường xuyên là một biện pháp có hiệu quả để phòng tránh bệnh lan rộng.

Trong điều kiện vi rút, vi khuẩn ngoài môi trường như hiện nay, những triệu chứng giống nhiễm cảm cúm thì nên tránh tiếp xúc gây phơi nhiễm cho người khác và cần theo dõi chặt chẽ, khi có dấu hiệu mệt mỏi, khó thở, các thuốc cảm cúm không có tác dụng cần nhanh chóng vào viện để được điều trị nếu viêm cơ tim cấp phát hiện ở sớm điều trị đỡ tốn kém hơn.

Người dân không được mất cảnh giác với những bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm vi rút thông thường (như cúm) vì viêm cơ tim được xem là bệnh nguy hiểm, tử vong nhanh.

Theo Trí thức trẻ

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật