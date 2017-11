Có tới 9 bé gái nghi bị Nguyễn Khắc Thủy dâm ô tại chung cư ở Vũng Tàu?

Bị cáo Thủy xin hoãn phiên tòa, nhất định không nhận tội

Được triệu tập đến tòa với vai trò bị cáo trong vụ án dâm ô một loạt bé gái ở chung cư Lakeside, Nguyễn Khắc Thủy cho biết, hiện sức khỏe ông không được tốt, xin hoãn phiên tòa nhưng không được HĐXX đồng ý.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Khắc Thủy dâm ô với trẻ em ngày 17-11.

Tại phiên tòa, đại diện VKS công bố bản cáo trạng về hành vi của bị cáo Thủy dâm ô 2 bé gái tại chung cư. Cụ thể, vào tháng 4/2014, bé D. (6 tuổi) được bố (anh T.) dẫn đi chơi ở khu vực cầu trượt thuộc khuôn viên của chung cư Lakeside thì bị ông Thủy dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục của bé. Sự việc bị anh trai của bé (11 tuổi) phát hiện và báo cho anh T. nghe. Tại đây, bố của bé gái đã báo cho bảo vệ chung cư và chửi mắng ông Thủy.

Vụ thứ 2 xảy ra vào cuối tháng 5/2014, bé H.A đang trò chuyện với bạn là bé N. (11 tuổi) từ cửa sổ căn phòng trong chung cư thì ông Thủy đã tiến đến dâm ô. Sự việc được N. chứng kiến hoàn toàn.

Sau khi nghe cáo trạng, bị cáo Thủy một mực khẳng định mình không hề có hành vi dâm ô như những gì bản cáo trạng công bố.

"Tôi không đồng ý với nội dung bản cáo trạng, tôi không có xâm hại ai", bị cáo Thủy nói.

Trả lời HĐXX, bị cáo Thủy khẳng định mình không hề dâm ô bất cứ một bé gái nào.

Theo đó, bị cáo Thủy cho biết ở vụ việc thứ nhất, nếu anh T. nói rằng đã đến chửi bới, tát vào mặt ông ngay tại chung cư thì yêu cầu anh T. ra đối chất. Đồng thời, bị cáo cũng cho rằng vì lý do sức khỏe, khoảng 18h tối là ông đã ở nhà, không ra ngoài thì lấy đâu ra việc xâm hại bé D. theo lời anh T. tố cáo?

Tuy nhiên, sau khi chủ tọa phiên tòa hỏi vì sao bị cáo Thủy lại biết rất rõ khu vui chơi trước chung cư ở buổi tối rất đông thì bị cáo Thủy lấy lý do mình chỉ suy diễn, nghe người khác nói mà nói bừa. Mặc khác, bị cáo Thủy cũng thừa nhận tờ giấy vàng vuông nhỏ có nội dung cảnh báo sự an toàn của gia đình người tố cáo (chị Th.) là do chính tay bị cáo Thủy viết ra với nội dung: "Hãy coi chừng con quái vật".

Về vụ thứ 2 liên quan đến xâm hại bé H.A, bị cáo Thủy cho biết không nhớ rõ vì sự việc diễn ra lâu. Đồng thời tiếp tục khẳng định bản thân Thủy không có dâm ô với các bé gái theo như cáo trạng đã công bố?

Riêng vụ việc mà chị Th. tố cáo sẽ được tách ra thành một vụ án khác để điều tra làm rõ hành vi của Thủy dâm ô với 9 bé gái theo như lời chị Th. trình báo.

Bé gái chứng kiến suýt nữa trở thành nạn nhân, sợ sệt không dám tố cáo Thủy

Có mặt tại phiên tòa xét xử Nguyễn Khắc Thủy trong vai trò người làm chứng, bé N. (14 tuổi) cho biết, chính mắt bé đã nhìn thấy bị cáo Thủy đi qua đi lại phía cầu thang chung cư, có hành vi sờ soạng rất nhiều bé gái nhỏ tuổi khác. Theo đó, khi tiếp cận được các bé gái, bị cáo Thủy hỏi thăm rồi dắt bé vào chân cầu thang để dâm ô?

Bị cáo Thủy được ngồi để trả lời HĐXX suốt phiên tòa.

Bé N. cho biết trong lúc đến nhà H.A chơi thì Thủy từ phía sau đi đến, N. kể: "Ông ấy đến hỏi thăm nên chúng cháu cũng trả lời rất vui vẻ. Sau đó thấy ông ấy dùng tay sờ ngực H.A. Lúc đấy cháu chạy qua chỗ khác thì vẫn thấy ông ta sờ hai tay vào ngực, bụng (ngoài quần áo) của H.A. Lúc này H.A. không phản ứng gì".

Khi được HĐXX hỏi về việc sao bé N. không tố cáo hành vi của Thủy cho người lớn hoặc bảo vệ biết, bé N. trình bày vì trước đó Thủy cũng có ý định thực hiện dâm ô với bé nên bé rất sợ. "Khi đó cháu còn nhỏ, chưa biết gì chỉ biết ông ấy là người xấu để né thôi. Vì cháu sợ nên không dám nói cho ai biết hết".

Toàn cảnh phiên tòa xét xử Nguyễn Khắc Thủy.

Sau đó, HĐXX đã cung cấp file ghi âm cơ quan CSĐT về lời tường trình của bé H.A (nạn nhân), một lần nữa bé H.A khẳng định Nguyễn Khắc Thủy là người đã có hành vi dâm ô bé vào khoảng tháng 5-2014. Các tài liệu chứng cứ được thu thập một cách khách quan được điều tra viên trình bày tại tòa.

Cũng tại phiên tòa, hai người làm chứng khác là ông Đ. (bảo vệ chung cư) và một người ngoại quốc đã xác nhận nhìn thấy bị cáo Thủy dâm ô một bé gái (bức ảnh chụp lại của người ngoại quốc) và nhận được thông tin từ phía anh T. tố cáo Thủy. Cả hai đều khẳng định những lời nói của mình hoàn toàn khách quan, xin chịu mọi trách nhiệm với lời nói đó.

Phiên tòa sẽ tiếp diễn vào lúc 14h ngày 17-11. Chúng tôi tiếp tục thông tin về vụ việc.

Theo Soha/Thời đại