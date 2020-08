Cô gái dùng thủ đoạn 'tình một đêm' với khách 'tây' để trộm cắp tài sản

Từng làm nhân viên y tá cho một bệnh viện tư nhân trên địa bàn Hà Nội, sau đó bị tạm nghỉ việc do thời điểm dịch Covid-19 có nguy cơ bùng phát, nên Hằng đã nảy sinh cách kiếm tiền 'độc đáo' để vừa có tiền, lại không phải lao động vất vả.

Thông qua nhiều mối quan hệ và mạng xã hội, Hằng biết một người mang quốc tịch Ý và nhanh chóng 'kết nối' với nhau. Khi biết được người đàn ông có tiền nhưng thiếu tình cảm, Hằng đã hẹn hò, gặp gỡ và lên nhà người đàn ông ở địa bàn phường Quảng An, quận Tây Hồ để thăm bạn.

Tại đây, hai người trò chuyện xong Hằng đã đồng ý lời đề nghị ngủ lại qua đêm tại nhà bạn trai. Sau khi xong 'việc' và lúc người đàn ông mang quốc tịch Ý ngủ thiếp đi, Hằng đã trộm cắp chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Apple Macbook Air, 1 túi xách màu đỏ có quai đeo, 1 túi xách chất liệu vải thô, màu trắng sữa và 4 triệu VND...

Bừng tỉnh dậy, vị chủ nhà không thấy cô 'bạn gái' dễ gần đâu cùng với những tài sản, vật dụng và tiền trong nhà cũng biến mất. Biết bị mất trộm, người đàn ông quốc tịch Ý đã đến trình báo tại Công an phường Quảng An.

Ngay sau khi nhận được trình báo, chỉ huy Công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với Công an phường Quảng An điều tra, xử lý vụ việc.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã xác định và tiến hành triệu tập đối tượng Hồ Thị Thu Hằng đến trụ sở Công an để làm rõ. Hằng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội trộm cắp tài sản của người đàn ông nước ngoài. Thủ đoạn của Hằng là dùng mạng xã hội kết nối và làm quen người nước ngoài, sau đó đến phòng trọ của khách chơi mới mục đích 'ngủ lại' rồi lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản.

Số tài sản Hằng trộm cắp của người đàn ông, đối tượng đã đem bán được 6 triệu đồng. Thông qua vụ việc, chỉ huy Công an quận Tây Hồ khuyến cáo người dân, đặc biệt là du khách nước ngoài đến sinh sống và làm việc tại Hà Nội, khi tìm bạn kết giao phải thực sự hiểu và nắm rõ lai lịch từng con người cụ thể. Tránh thông qua mạng xã hội, với những giao dịch nhanh chóng, dễ bị đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo, trộm cắp tài sản.

Theo ANTĐ

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật