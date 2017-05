Cô gái bị người yêu đánh dã man vì chụp ảnh với trai lạ

Công an TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đang điều tra, làm rõ vụ một đối tượng nam thanh niên do ghen tuông đã đánh người yêu rồi quay clip, ép vào nhà nghỉ cướp tiền và điện thoại iPhone 6 Plus rồi bỏ trốn.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào khoảng 21h30 ngày 28/4, đối tượng Bùi Thế Q. (SN 1987, trú tại phường Bình Hàn, TP. Hải Dương) đang ngồi uống nước với chị Đ. T. N (SN 1992, trú tại phường Cẩm Thượng, TP. Hải Dương) tại quán cafe Yến Hà. Q cầm điện thoại iPhone 6 Plus của chị N đang để trên mặt bàn xem, phát hiện trong máy người yêu có hình chụp chung với một người đàn ông lạ mặt.

Ảnh minh hoạ

Do ghen tuông, Q đã dùng tay đánh vào mặt và túm tóc chị N kéo lên xe ô tô đưa về phòng 203 thuộc nhà nghỉ Thịnh Phát (đường Trương Hán Siêu, phường Nhị Châu). Tại đây, đối tượng Q tiếp tục dùng tay đánh chị N, dùng điện thoại của nạn nhân quay clip hành vi trên. Khi đánh chị N xong, đối tượng đã lấy điện thoại và 600 nghìn đồng trong ví của người yêu rồi bỏ trốn.

Nhận được tin báo của nạn nhân, cơ quan chức năng của TP. Hải Dương đã có mặt tiến hành tìm hiểu và điều tra sự việc. Được biết, tổng trị giá tài sản đối tượng Q lấy của nạn nhân khoảng 10,6 triệu đồng.

Đức Tuỳ