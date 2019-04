Cô gái 19 tuổi bị nam thanh niên mới quen khống chế đưa vào nghĩa địa hiếp dâm

Ngày 29-4, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh, Nghệ An, cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự Đặng Như Hoàng (SN 1991, trú tại xóm 1, xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Trước đó, vào khoảng gần 24 giờ ngày 19-4, chị M.Th.H. (SN 2000, trú xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) được 1 thanh niên mới quen đưa từ đường Hải Thượng Lãn Ông (TP Vinh) về phòng trọ. Khi đi qua đoạn xã Hưng Lộc (TP Vinh), bất ngờ nam thanh niên này dùng vũ lực khống chế đưa chị vào khu vực nghĩa địa thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi sự việc xảy ra, chị H. hoang mang, lo lắng. Đến ngày 21-4, chị H. đã làm đơn trình báo cơ quan công an TP Vinh.

Nhận được tin báo, Công an TP Vinh đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được Đặng Như Hoàng là nghi phạm thực hiện hành vi hiếp dâm chị H.. Đối tượng này bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hoàng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hoàng khai nhận vừa mới quen nạn nhân trước đó, trên đường đưa nạn nhân về phòng trọ, do đêm tối, vắng người nên đã khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Hoàng trước pháp luật.

