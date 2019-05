Cô dâu bị chồng cũ chém trong ngày cưới do mâu thuẫn về tiền cấp dưỡng con chung?

Liên quan vụ chồng cũ chém cô dâu và 3 người họ hàng bị thương, sáng 16/5, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã bắt tạm giam đối với nghi can Sơn Út Nhên, 34, ngụ xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nhên là nghi can liên quan đến vụ dùng dao chém nhiều người bị thương, phải nhập viện điều trị, trong đó có vợ cũ của anh Nhên tên Cao Thị La, 34 tuổi, ngụ cùng địa phương.

Chia sẻ với PV Zing, chị La cho biết, hơn 10 năm trước hai người yêu nhau rồi tự làm đám cưới và không đăng ký kết hôn. Cả hai sau đó đi TP.HCM làm thuê nhưng Nhên không chăm chỉ, hay đi nhậu và đá gà, đánh bài.

Nhiều lần say rượu, Nhên đánh La cả khi chị đang mang thai 7 tháng. Sau khi bé gái chào đời thì mâu thuẫn vợ chồng càng lớn dần nên họ ly thân. Nhên được quyền nuôi con và chị La có nghĩa vụ cấp dưỡng trên 600.000 đồng mỗi tháng.

Theo chị La: "Tiền cấp dưỡng hàng tháng tôi đưa trực tiếp cho Nhên và bà nội của bé chứ không nộp cho cơ quan thi hành án. Vài tháng nay Nhên không chịu nhận tiền và dọa giết con gái 9 tuổi nếu thấy bà nội của bé nhận tiền cấp dưỡng của tôi",

Tuy nhiên, theo thông tin từ Thanh Niên, sau khi ly hôn, con chung của 2 người do Nhên nuôi, chị La có nghĩa vụ cấp dưỡng hàng tháng. Tuy nhiên, nhiều năm qua, chị La không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con nên Nhên bức xúc.

Theo thông tin ban đầu, tối 14/5, trong lúc đang cùng chú rể đãi tiệc “nhóm họ” tại nhà, chị La bị chồng cũ là Sơn Út Nhên (34 tuổi, ngụ cùng địa phương), chém 3 nhát vào vai nên phải nhập viện. Sáng 15/5, sau khi sức khỏe tạm ổn định, chị L. xin bác sĩ về nhà để tiếp tục làm lễ cưới.

Cậu của chị La là ông Dương Văn Hòa (51 tuổi) chạy đến can ngăn đã bị Nhên chém nhiều nhát vào đầu, hiện đang hôn mê sâu tại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Hiện gia đình đang có kế hoạch chuyển ông H. lên bệnh viện tuyến trên. 2 người em của chị La cũng bị Nhên chém gây thương tích.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nhên đã thừa nhận chính anh ta là người đã chém gây thương tích cho chị L. cùng 3 người thân.

