Cô bé 15 tuổi bị gã trai làng khống chế hiếp dâm

Ngày 24/10, tin từ Công an TX. Ba Đồn cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thanh (SN 1990, trú tại thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, TX. Ba Đồn) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo Khoản 1, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TX. Ba Đồn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 73/CSĐT, ngày 19/10 về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo Khoản 1, Điều 142 BLHS và Quyết định khởi tố bị can số 97/CSĐT; đồng thời, tống đạt lệnh tạm giam bị can số 21/CSĐT đối với Nguyễn Văn Thanh trong thời hạn 4 tháng.

Ngày 20/10, Viện kiểm sát nhân dân TX. Ba Đồn ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 97/VKSTXBD và quyết định phê chuẩn Lệnh tạm giam số 21/VKSTXBD.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 10/10, thực hiện kế hoạch kiểm tra hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn, tổ công tác Công an TX. Ba Đồn đã phát hiện, bắt quả tang 1 đôi nam nữ tại quán karaoke Miền Cát Trắng, thuộc TDP Tiền Phong, phường Quảng Long, TX. Ba Đồn có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua, bán dâm.

Quá trình xác minh, làm rõ thì đối tượng nữ khai nhận trước đó được nam thanh niên rủ đi nhậu, sau đó dẫn về phòng hát karaoke và thực hiện hành vi dùng vũ lực để hiếp dâm. Từ tin tố giác của bị hại, lực lượng Cảnh sát điều tra hình sự Công an TX. Ba Đồn đã khẩn trương điều tra, xác minh nguồn chứng cứ và xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Thanh.

Qua đấu tranh, làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Thanh đã khai nhận hành vi hiếp dâm, khai báo một số hành vi phạm tội khác của bản thân và các đối tượng có liên quan.

Hiện vụ việc, đang được cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh, mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Thanh cũng như các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

