Chuyện thật như đùa về những tên trộm 'số nhọ' nhất Việt Nam

Trộm “vô tình” ngủ quên trong tủ quần áo nhà gia chủ



Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h ngày 26/10/2016, tại phố Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Đối tượng Vũ Huỳnh Cương (SN 1990, trú tại Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) đi lang thang đến khu vực ngõ 210/23 phố Đội Cấn thì bất ngờ phát hiện nhà bà Lương Thị C (SN 1945) có sơ hở.

Ngay lập tức, hắn đã trèo từ cột điện của ngôi nhà gần đó lên các nóc nhà lân cận rồi đột nhập tầng tum của nhà bà C. Do nhiều đêm trước thức trắng không ngủ, nên khi lẻn vào tủ gỗ đặt tại tầng tum, hắn đã “vô tình” ngủ thiếp đi.

Đối tượng Vũ Huỳnh Cương

Đến khi trời sáng, bà Lương Thị C lên tầng 3 và tá hỏa phát hiện một đối tượng lạ mặt nằm gọn trong tủ bỗng vùng dậy cầm búa đinh đuổi đánh liên tiếp. Nghe thấy tiếng kêu cứu của mẹ, anh Nguyễn Chí H (SN 1977, con trai bà C), đã nhanh trí “cho” Cương đi và van xin đối tượng để đưa mẹ đi cấp cứu.

Nhận được thông tin vụ việc, Công an phường Đội Cấn đã nhanh chóng có mặt để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời xin ý kiến chỉ huy của Công an quận Ba Đình.

Đối tượng Cương sau đó đã đi băng bó vết thương và bị lực lượng công an bắt giữ khi vừa bước ra khỏi phòng khám của Bệnh viện Trí Đức (quận Hai Bà Trưng).

Trộm “không may” vào trúng nhà người quen cũ

Vụ việc hi hữu xảy ra vào khoảng 12h ngày 8/12/2015, tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ, 2 đối tượng Nguyễn Phương Bình và Hồ Giang Sang đã rủ nhau trộm gà để lấy tiền tiêu xài.

Khi cả hai chạy xe qua nhà bà T.H.E (trú tại phường Long Hòa) thì phát triện trong nhà có gà. Tuy nhiên, trong lúc Sang vào nhà bắt gà thì thấy một máy tính bảng đang sạc pin, hắn nhanh tay giấu luôn trong áo rồi đi ra kêu Bình chạy xe.

Cùng lúc này, cháu N.P.H nghe thấy tiếng động trước cửa nhà nên chạy ra thì thấy Bình chở Sang đi mất. Vì trước đây Bình và cháu H có thời gian ở gần nhà trọ nên H biết mặt Bình.

Đối tượng Nguyễn Phương Bình

Phát hiện mất đồ, bà T.H.E đã lên trình báo với công an và cung cấp thông tin về việc cháu H thấy Bình là người quen có chở đối tượng trộm tài sản tẩu thoát. Ngay lập tức, công an đã triệu tập cả hai lên làm việc.

Ngày 26/5/2016, TAND quận Bình Thủy (TP. Cần Thơ) đã tuyên phạt đối tượng Nguyễn Phương Bình 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Do đối tượng Sang đã tử vong ngày 6/3/2016 vì bệnh lý nên cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Sang.

Cách bảo vệ bản thân khi phát hiện trộm đột nhập nhà

Gần đây, ngày càng gia tăng các vụ kẻ gian đột nhập nhà người dân để trộm, cướp. Thông thường, tội phạm sẽ chọn thời điểm gây án về đêm và lúc rạng sáng để tránh bị phát giác.

Người dân nên tự chủ động phòng ngừa kẻ gian đột nhập vào nhà

Từ những vụ việc trên, để bảo đảm an toàn cho bản thân khi có trộm đột nhập, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cho biết, người dân cần chủ động phòng ngừa bằng cách lưu ý các điều sau:

Thứ 1, không nên một mình đánh lại trộm vì nhiều tên sẽ mang hung khí gây nguy hiểm. Hãy vào phóng kín, khóa chặt cửa, gọi báo công an, người thân hoặc hô hoán hàng xóm đến ứng cứu.

Thứ 2, khi đi làm về nhà, hay trong đêm ngủ dậy phát hiện nơi ở có dấu hiệu bị lục lọi thì đừng chạy đi lùng sục bắt trộm. Hãy bình tĩnh, báo cho người nhà để cùng trốn vào một phòng, khóa chặt cửa rồi gọi báo công an, người thân, hàng xóm hỗ trợ.

Thứ 3, khi bị trộm khống chế, cần làm theo yêu cầu của chúng, bình tĩnh, cố gắng nhớ nét mặt, nghe giọng nói, đặc điểm riêng để phục vụ điều tra.

Thứ 4, không nên tiếc tài sản mà kháng cự kẻ trộm có hung khí, vì có thể nguy hiểm tới tính mạng. Hãy bình tĩnh, làm theo yêu cầu của chúng để bảo vệ tính mạng của chính mình.

Thứ 5, nếu nghi ngờ trộm là người quen, nên vờ như không quen chúng, đừng chủ động gọi tên vì tội phạm có thể sinh tâm lý giết người diệt khẩu.

Thứ 6, hạn chế cho người lạ ngủ trong nhà. Trường hợp bất khả kháng, hãy cho họ thấy sự xuất hiện của mình được nhiều người khác biết đến. Trước mặt họ, hãy mời hàng xóm sang nhà chơi, gọi điện báo cho người thân biết về việc có khách xin ngủ nhờ tại nhà... nhằm ngăn chặn ý đồ của những kẻ xấu.

Theo An Ninh Thủ Đô

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật