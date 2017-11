Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) liên tục xuất hiện nhiều nhóm côn đồ mang theo hung khí đến đập phá nhà dân và biến hiệu quảng cáo, thậm chí ném chất bẩn vào nhà khiến cho nhiều người dân lo sợ.

Gần đây nhất, khoảng 23h45 đêm ngày 22/11, một nhóm thanh niên lạ mặt đi trên 2 xe máy mang chất bẩn ném vào trước cửa nhà ông Nguyễn Trọng Hiếu, trú tại thôn Đông Lâm, xã Văn Tố (huyện Tứ Kỳ). Toàn bộ sự việc được camera gia đình ghi lại và nạn nhân đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Gia đình ông Hiếu bị ném chất bẩn vào nhà. Ảnh: Đ.Tùy

Theo chia sẻ ông Hiếu, cách đây gần 1 năm con trai ông là N.T.D có vay 10 triệu đồng (cả gốc và lãi) của một người tên Đ. trú tại xã Hưng Đạo (cùng huyện).

Cuối năm 2016, gia đình ông đã lên tận nhà anh Đ. để trả tiền. Do con trai ông Hiếu đã có gia đình và con nhỏ, nên trong lúc trả tiền, ông Hiếu có nói với anh Đ., nếu sau này anh cho con ông vay nữa thì gia đình không trách nhiệm, vì người nào vay thì người đó phải có trách nhiệm trả.

Tuy nhiên, khoảng 2 tháng sau, anh Đ. cho người đến nhà ông Hiếu đòi nợ, đồng thời gia đình ông Hiếu được thông báo, anh D, con trai ông tiếp tục vay 5 triệu đồng. Đến khoảng 3 ngày sau vào lúc 1h sáng, gia đình ông bị nhóm thanh niên lạ mặt ném dầu nhớt bẩn vào nhà và dùng vật cứng đập phá cửa.

Nói về trước ngày xảy ra sự việc, nạn nhân thông tin, chiều ngày 21/11 khi ông Hiếu đang đứng ở cửa thì có 2 thanh niên đến tiếp tục thông báo việc con trai ông có vay của họ 5 triệu đồng.

"Thấy 2 thanh niên thông báo vậy, tôi có nói, bây giờ gia đình không biết con trai đi đâu, nếu các anh cho ai vay thì đòi người đó vì gia đình không có tiền trả và bản thân tôi không vay", ông Hiếu cho biết.

Nghe ông Hiếu nói xong, 2 thanh niên đi về và vào đêm hôm sau camera gia đình ghi lại cảnh 4 thanh niên đi trên 2 xe máy đỗ ở cửa nhà và ném 6 chai nhớt bẩn vào cửa và trên mái tầng 2. Sau đó, dùng kiếm chém vào cửa, phá biển quảng cáo.

Toàn bộ sự việc 2 thanh niên lạ mặt ném chất bẩn vào nhà ông Hiếu được camera ghi lại. Ảnh: (Cắt từ clip)

Xác nhận với PV, ông Đặng Văn Sáng - Trưởng Công an xã Văn Tố cho hay, cách đây ít ngày trên địa bàn xã có xảy ra sự việc như trên và công an địa phương đã nhận được đơn trình báo của gia đình ông Hiếu. Đồng thời, báo cáo sự việc cho công an huyện Tứ Kỳ quản lý khu vực.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, trước đó nhiều hộ dân trong xã Cộng Lạc (cùng huyện) bị nhiều nhóm côn đồ ném chất bẩn vào nhà. Do bức xúc trước vấn nạn trên, nhiều hộ dân đã gửi đơn cầu cứu chính quyền địa phương, UBND huyện Tứ Kỳ và sự việc đang được công an huyện tiến hành điều tra.

Được biết, đây là lần thứ 3 gia đình ông Hiếu bị các đối tượng lạ mặt ném chất bẩn vào nhà. Trong đó, có 1 lần vào cuối năm 2016 và 1 lần vào đầu năm 2017.

Clip nhóm thanh niên lạ mặt ném chất bẩn vào gia đình nạn nhân

Đức Tùy

Clip: Gia đình nạn nhân cung cấp