Thông tin cho PV vào chiều nay (23/3), đại diện Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An (TP. Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Vũ Lê Thắng (SN 1993), trú tại đường Hạ Đoạn 2, quận Hải An để điều tra, xử lý về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định.

Theo tài liệu điều tra, giữa tháng 3/2019, Công an quận Hải An nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Xuân T (SN 1998), trú tại thị trấn Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) về việc bị một đối tượng dùng clip quay lại hình ảnh “nhạy cảm” của của mình và đe dọa ép buộc đưa tiền.

Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an quận Hải An tiến hành vào cuộc xác minh vụ việc; đồng thời động viên, trấn an nạn nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định, đối tượng có hành vi dùng “clip nóng” để đe dọa, tống tiền chị T. là Vũ Lê Thắng. Đối tượng này chính là người yêu cũ mà chị T. quen qua mạng xã hội, chưa có gia đình và hiện đang làm nhân viên cho một cửa hàng xăng dầu.

Đến khoảng 13h ngày 13/3, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải An đã phát hiện và bắt quả tang khi Thắng đang có hành vi nhận số tiền 2 triệu đồng của chị T. tại một quán cà phê trên địa bàn phường Đằng Hải.

Ảnh minh họa

Tại cơ quan điều tra, Thắng đã thừa nhận hành vi của mình và khai rằng, khoảng tháng 8/2018, qua mạng xã hội, đối tượng và chị T. quen biết nhau, sau đó nảy sinh tình cảm yêu đương. Tuy nhiên, trong thời gian này, 2 người nói chuyện với nhau qua một số ứng dụng của mạng xã hội, chị T. đã quay lại hình ảnh không mặc quần áo và bộ phận nhạy cảm trên cơ thể rồi gửi cho bạn trai và Thắng đã bí mật ghi, lưu giữ những hình ảnh trên vào điện thoại cá nhân.

Vì cho rằng chị T. không chung thủy với mình nên đến đầu tháng 3/2019, Thắng và bạn gái chia tay. Tuy nhiên, đối tượng đã cay cú và nảy sinh ý định đòi lại khoản “tình phí” trong thời gian yêu nhau.

Nghĩ là làm, Thắng nhắn tin qua Zalo và thông báo cho chị T. biết rằng, hiện anh ta đang có 7 đoạn clip quay lại hình ảnh “nhạy cảm” của chị và yêu cầu số tiền 5 triệu đồng, nếu không đáp ứng thì toàn bộ clip sẽ đưa lên mạng xã hội. Ngay sau đó, Thắng đã đăng 1 đoạn clip dài 2 phút lên mạng xã hội Facebook nhưng bị từ chối.

Để chị T. không nghi ngờ và tránh bị phát hiện, đối tượng không trao đổi trực tiếp qua điện thoại mà dùng sim rác đăng nhập vào tài khoản Zalo, yêu cầu người yêu cũ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Khi bị đối tượng đe dọa khiến chị T. lo lắng, bất an. Đặc biệt, chị nhiều lần nhắn tin, gọi điện thoại nhờ bạn bè tác động, căn ngăn nhưng Thắng vẫn không đồng ý và hẹn chị T. đưa 5 triệu đồng vào trưa 13/3.

Đúng lời hẹn, Thắng đi xe máy cùng một người bạn đến quán cà phê, sau đó để bạn ở ngoài và một mình đi vào bên trong gặp người yêu cũ nhận 2 triệu đồng, số tiền còn lại nạn nhân xin khất vài hôm sau. Tuy nhiên, mọi hành vi của Thắng đã không qua mắt được các trinh sát của Công an quận Hải An, khi đối tượng đang nhận tiền bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang và Thắng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật