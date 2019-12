Chủ tiệm vàng ở Bình Thuận trình báo mất 200 cây vàng: Nghi can đã bị bắt

Ngày 7/12, theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận, sau nhiều ngày theo dấu, khoảng 23h30 ngày 6/12, lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt được nghi can thực hiện vụ trộm ở tiệm vàng Hồng Bền (thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một khách sạn ở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Tang vật vụ trộm.



Để qua mắt được lực lượng chức năng, trong quá trình lẩn trốn, Lâm đã sử dụng chứng minh nhân dân giả mang tên Lê Bảo Nguyên (SN 1991, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Dầu; xã Thanh Sơn; huyện Tân Phủ, tỉnh Đổng Nai).Đối tượng bị bắt là Trần Nguyên Lâm (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại thôn Thống Nhất, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Đối tượng Trần Nguyên Lâm khi bị bắt.

Trong quá trình bỏ trốn, Lâm điều khiển xe Honda hiệu Sonic, thường xuyên có mặt tại các tụ điểm như quán bar, các nhà nghỉ, khách sạn vào khoảng thời gian từ 0h đến 8h sáng mỗi ngày. Thậm chí, Lâm còn tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi hình dạng.

Chiếc xe máy đối tượng dùng khi gây án.

Trước đó, lúc 5h ngày 5/11, trực ban Công an huyện Bắc Bình tiếp nhận thông tin từ anh Phạm Văn Sơn (SN 1983), chủ tiệm vàng Hồng Bền báo việc kẻ trộm đột nhập vào nhà lấy số tài sản lớn.

Theo trình báo của anh Sơn, vào khoảng 2h sáng, bọn trộm đã gỡ tôn trên mái nhà đột nhập xuống khu vực để tủ đựng vàng lấy nhiều đồ trang sức… tổng cộng khoảng 200 cây vàng trị giá khoảng 7 tỷ đồng; trong đó có 100 cây vàng loại 18k và 100 cây vàng loại 24k.

Đến ngày 6/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận cho biết đã trích xuất camera và truy xét đối tượng trong diện nghi ngờ. Dữ liệu camera an ninh trong cửa tiệm lúc xảy ra vụ việc cho thấy kẻ trộm còn khá trẻ, gầy, cao, đeo khẩu trang, mặc áo sơ mi, quần jean đột vào tủ vàng. Kẻ trộm gom hai túi to vàng để trên mặt tủ rồi ôm hai túi này tẩu thoát.

