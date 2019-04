Chủ quán karaoke trèo lan can tầng 3 bỏ trốn, để lại nhiều ma túy

Cơ quan điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) ngày 22/4 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can về tội danh Tàng trữ trái phép chất ma túy đối với các đối tượng Hà Lan Anh (SN 1993) và Dương Quốc Hùng (SN 1996), cùng trú tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên; Nguyễn Trung Kiên Cường (SN 1997, trú ở Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội); Lương Thanh Thu (SN 1995, trú ở phường Đức Giang, Long Biên); và Lê Minh Hằng (SN 1994, trú tại phường Ngọc Lâm, Long Biên);

Khởi tố đối với Vũ Đức Thành (SN 1982, trú ở phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) chủ quán karaoke “BoomBi” (phố Ngọc Lâm, quận Long Biên) về tội danh Mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời đang khẩn trương truy tìm, lùng bắt đối tượng đang bỏ trốn này.

Trước đó, tổ công tác đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Long Biên phối hợp cùng Công an phường Ngọc Lâm tiến hành kiểm tra hành chính phòng hát Vip 1, tại tầng 3 quán karaoke ‘”BoomBi”. Thời điểm này, đang có 14 khách, cả nam lẫn nữ đang tụ tập.

Kết quả kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại nhiều vị trí trong phòng hát, cũng như trong túi xách của Hà Lan Anh có nhiều loại ma túy như ketamin, MDMA.

Căn phòng hát nơi các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy

Lời khai của các đối tượng thể hiện, trước khi tụ tập tại quán karaoke, Lan Anh rủ nhóm bạn đi ăn uống, dự sinh nhật của mình. Sau đó, Lan Anh liên lạc nhờ Nguyễn Trung Kiên Cường mua hộ 3 “chỉ” ketamin, rồi tiếp tục nhờ 1 người bạn đặt phòng hát tại quán “BoomBi”. Trên đường đi, Lan Anh còn nhờ Lương Thanh Thu mua hộ 17 viên ma túy “kẹo” với giá hơn 9 triệu đồng. Chính Lê Minh Hằng là người đã dắt mối mua ma túy cho Thu.

Đáng chú ý, thời điểm cơ quan Công an kiểm tra phòng hát, ở căn phòng đối diện, chủ quán Vũ Đức Thành thấy động, đã trèo qua lan can tầng 3 rồi bỏ trốn. Khám xét căn phòng mà kẻ có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy này ở, lực lượng Công an thu giữ nhiều loại ma túy với số lượng lớn, 2 chiếc cân tiểu ly dính ma túy tổng hợp, 3 cuốn sổ thể hiện những lần giao dịch ma túy. Vụ án được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền.

