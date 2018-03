Chủ quán bún bò dùng dao đâm 2 cha con thương vong khai gì tại Công an?

Ngày 18/3, Công an quận 9, TP. HCM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Minh (SN 1976, ngụ tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân tử vong là ông Lê Văn Sáu (SN 1966) và chị Châu Thị Thanh Hồng (SN 1984, ngụ quận 9) đang điều trị tại bệnh viện.

Đối tượng Minh tại cơ quan Công an.

Bước đầu, tại cơ quan Công an đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do làm ăn buôn bán, hai vợ chồng Minh không có vốn bán bún bò nên đã vay của chị Thanh Hồng với số tiền là 60 triệu đồng. Mặc dù đã thanh toán trả góp hàng tháng vừa lãi lẫn gốc nhưng vẫn còn nợ chị Hồng 25 triệu đồng. Nhiều lần gia đình của chị Thanh Hồng tới đòi nợ nhưng chủ quán bún bò vẫn không chịu trả nợ.

Khoảng 21h ngày 17/3, bà Hồng cùng với 3 người thân của mình là bà Châu Thị Hoa (SN 1963, mẹ ruột bà Hồng), ông Lê Văn Sáu (SN 1966, cha ruột chị Hồng) và Lê Văn Minh (SN 1975, cậu ruột chị Hồng) đến quán bún bò nằm trên đường D3, khu dân cư Nam Long, phường Phước Long B, quận 9) để đòi nợ.

Lúc này, cả 2 bên nói chuyện thì giữa chủ nợ và con nợ xảy ra mâu thuẫn lớn tiếng cãi nhau. Hai bên đang to tiếng thì chồng của chị Kim Hoa là Minh chạy xe máy về đến. Minh vào nói chuyện thì cự cãi với gia đình của ông Sáu dẫn tới đánh nhau và được can ngăn.

Con dao gây án.

Bất ngờ, Minh chạy vào bếp lấy con dao đâm vào người chị Thanh Hồng bị thương phải bỏ chạy. Nhìn con gái bị đâm, ông Sáu chụp cái lò nướng gần đó đánh thì bị Minh đâm nhiều nhát vào người. Ông Sáu bỏ chạy 1 đoạn đường thì gục xuống đường. Gây án xong, Minh nổ xe máy rời khỏi hiện trường.

Người thân cùng người dân đưa 2 cha con ông Sáu đi cấp cứu Bệnh viện quận 2. Ông Sáu bị thương nặng nên chuyển nạn nhân lên Bệnh viện nhân dân Gia Định để điều trị.

Rạng sáng 18/3, ông đã tử vong do bị đâm 2 nhát ở sườn trái. Chị Hồng được điều trị tại Bệnh viện quận 2 với nhiều vết thương trên người. Công an đã vào cuộc điều tra xác định Minh là hung thủ gây án nên đã truy bắt.

Biết tin ông Sáu tử vong, Minh đã tới công an đầu thú vào khoảng 3h cùng ngày và khai nhận hành vi phạm tội. Nguồn tin của PV cho biết, trước đây chị Kim Hoa từng vay tiền của giới cho vay nặng lại người Hải Phòng để buôn bán, có lần không có điều kiện trả đã bị bọn côn đồ tìm đến gây sự nhưng đã được Công an quận 9 can thiệp kịp thời.

Theo Thời đại