Chống tiêu cực, một gia đình bị kẻ xấu phóng hỏa đốt nhà

Mới đây, Báo Gia đình & Xã hội nhận được phản ánh của anh Nguyễn Văn Tứ (SN 1976, trú tại thôn Kinh Triều, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) về việc có 2 kẻ lạ mặt đổ xăng đốt nhà anh trong đêm.

Sự việc này xảy ra 9 tháng trước đã được camera của gia đình ghi lại và anh trình báo với cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được các đối tượng.

Vị trí đối tượng đổ xăng vào trong cửa sau đó châm lửa phóng hoả. Ảnh: Đ.Tuỳ

Kể lại sự việc, anh Tứ cho hay, vào khoảng 1 giờ 30 ngày 14/8/2016, lúc đó gia đình đang ngủ thì có thanh niên đi xe máy đến trước cửa nhà. Lúc này, một người ngồi trên xe, người còn lại cầm can xăng đổ vào cửa phụ của gia đình và châm lửa.

Do nền nhà thấp, cho nên khi đối tượng đổ xăng đã chảy vào phía bên trong và ngọn lửa theo đó bùng phát dữ đội cháy lan vào trong nhà. Phát hiện sự việc, một người hàng xóm đã hô hoán người dân xung quanh chạy sang đập cửa báo cho gia đình anh biết.

“Nếu như hôm đó, không có mọi người phát hiện và gọi cửa thì không biết sẽ thế nào. Lúc này, tôi cùng người con trai 2 tuổi và đứa cháu ruột 12 tuổi nhanh chóng mở cửa thoát thân ra bên ngoài. Đồng thời, cùng mọi người tìm cách khống chế ngọn lửa không lan vào gian bên trong”, anh Tứ cho biết.

Do gia đình làm nghề kinh doanh kính thời trang, cho nên ngọn lửa đã làm hư hỏng hoàn toàn một số hàng hoá, máy móc, mứcđộ thiệt hại tài sản thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng.

Hai thanh niên lạ mặt phóng hoả đốt nhà anh Tứ trong đêm bị camera gia đình ghi lại. Ảnh: cắt từ clip

Nhận được tin báo, Công an huyện Thủy Nguyên, Công an TP. Hải Phòng và các lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời truy tìm 2 thanh niên lạ mặt.

Theo gia đình nạn nhân, trong quá trình điều tra, anh Tứ đã cung cấp hình ảnh từ camera của gia đình ghi lại toàn bộ hành vi của 2 đối tượng lạ mặt. Sau đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, nhưng đến nay đã hơn 9 tháng, lực lượng chức năng vẫn chưa bắt giữ được kẻ phóng hoả đốt nhà anh.

Trước thông tin, liệu gia đình có bị thù hằn hay không, anh Nguyễn Ngọc Tân (SN1973, anh ruột nạn nhân) thông tin, thời gian trước ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1948, bố đẻ) và ông Nguyễn Hữu Hứa (SN 1945, bố vợ nạn nhân Tứ) cùng nhiều người dân trong thôn đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực về việc giải phóng mặt bằng ở địa phương.

Chân dung một trong hai đối tượng đốt nhà anh Tứ (ảnh cắt từ clip)

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, trước đó kẻ xấu còn hắt phân trộn dầu luyn vào nhà anh Tân để dằn mặt, cảnh cáo khiến gia đình anh bức xúc.

Sau đó, anh Tân đã làm đơn trình báo cơ quan công an xã xuống lập biên bản sự việc. Vì chưa gây thiệt hại gì lớn nên gia đình không muốn làm to chuyện. Tuy nhiên, sau đó ít ngày thì đến lượt nhà em trai bị phóng hỏa.

“Kể từ khi xảy ra vụ việc đến nay, gia đình, họ hàng tôi và bà con làng xóm ai cũng bức xúc. Trong khi người thân của tôi luôn sống trong hoang mang lo sợ vì rất có thể kẻ xấu tiếp tục ra tay hãm hại các thành viên trong gia đình thì cơ quan chức năng vẫn chưa bắt được hung thủ”, anh Tân cho biết.

Cửa hàng anh Tứ, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tuỳ

Xác nhận với PV, ông Lê Văn Khương – Chủ tịch UBND xã Thủy Triều cho hay, sau khi xảy ra sự việc, Giám đốc Công an. TP Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên về địa phương bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ, thông tin phục vụ công tác điều tra, phá án và truy tìm các đối tượng.

Tuy nhiên, do hình ảnh từ camera ghi lại không rõ mặt đố tượng gây khó cho cơ quan chức năng điều tra, xác định và truy bắt hung thủ. Vì vậy, đã hơn 9 tháng trôi qua, vụ việc nói vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

“Lãnh đạo địa phương chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng sớm truy tìm ra hung thủ để trừng trị trước pháp luật, giúp ổn định tình hình an ninh trật tự địa phương và gia đình anh Tứ”, ông Khương cho biết.

Đức Tuỳ