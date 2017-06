Chồng ra tay sát hại vợ và mẹ vợ rồi tự thú

Sáng nay (18/6), trao đổi với PV Dân trí, bà Võ Thị Diệu, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai xác nhận: Trên địa bàn ấp Cát Lái, xã Phú Hữu vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm 2 phụ nữ (là mẹ con ruột) tử vong.

Vụ án mạng xảy ra gần bến phá cát Lái 9phía bờ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng rạng sáng cùng ngày (4h00') tại căn nhà nằm trong con hẻm trên đường Lý Thái Tổ, ấp Cát Lái, xã Phú Hữu (cách bến phá Cát Lái, phía bờ Nhơn Trạch khoảng vài trăm mét).

Sau khi ra tay sát hại vợ và mẹ vợ, nghi can có tên Nguyễn Ngọc D. (tự H. “mã tấu”, 50 tuổi, hành nghề tài xế) đã đến Công an xã Phú Hữu tự thú.

Tiếp nhận vụ việc, Công an xã đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và báo về Công an huyện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. rất đông người dân địa phương vây kín theo dõi vụ việc.

Theo những người dân xung quanh, vợ của nghi can D. đi làm ở Singapore và 6 tháng mới về thăm gia đình một lần.

Lực lượng Công an đang phong tỏa hiện trường.

Hiện toàn bộ khu vực hiện trường đang được Công an phong tỏa nghiêm ngặt. Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Theo Tùng Lê

Dân trí