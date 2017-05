Chồng giết vợ giấu xác 4 năm trong hố ga: Đang khai quật hầm cầu tìm xác người vợ

Sáng 12/5, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Phòng Cảnh sát Kỹ thuật Hình sự cùng Công an huyện Đất Đỏ, đại diện VKS đã tiến hành khám nghiệm hiện trường tại nhà của nghi can Nguyễn Trung Hoàng (38 tuổi, ngụ khu phố Hòa Hội, thị trấn Đất Đỏ, Bà Rịa-Vũng Tàu) để tìm thi thể người vợ của Hoàng.

Rất đông người dân đã tập trung về gần khu vực nhà của nghi can để xem công an tiến hành khai quật.

Người dân tập trung khu vực nhà Hoàng xem công an tìm thi thể.

Công an đã cử lực lượng bảo vệ từ xa, không cho người dân vào khu vực hiện trường. Xe hút hầm cầu đã được thuê tới hiện trường để tiến hành hút hố ga, tìm kiếm thi thể chị Phan Thị Thuần (SN 1982, vợ của Hoàng).

Gia đình người thân của chị Thuần cũng đã được công an thông báo về việc tìm kiếm và có mặt ở hiện trường.

Chị Phan Thị Huệ (chị gái chị Thuần) kể trưa 4/7 Âm lịch năm 2012 (tức ngày 20/8/2012) gia đình còn liên lạc được với Thuần, nói về chuyện giỗ cha vào ngày hôm sau. Tuy nhiên hôm sau gia đình không liên lạc được với Thuần nữa.

Cả nhà chờ Thuần đến gần 1 giờ chiều mới bắt đầu ăn. Lúc đó Hoàng qua và nói với mẹ tôi: “Vợ con đi đâu cả đêm không về”. Đến nửa bữa tiệc Hoàng cũng xin phép về nói đi cắt cỏ cho bò”. Từ đó gia đình không biết thông tin gì về Thuần nữa. "Nhiều lần chúng tôi hỏi thì Hoàng nói Thuần bỏ đi theo người khác. Chúng tôi không tin nên đã làm đơn báo công an. Mấy năm qua chúng tôi cũng qua nhà Hoàng tìm nhưng không thấy tin tức của Thuần. Từ ngày đó, Hoàng cũng không đưa con qua nhà gia đình vợ nữa" - chị nói.

Công an đang có mặt tại khu vực nhà Hoàng

Hoàng đi làm xong thì hay lên chùa tụng kinh, làm công quả.

Theo chị Huệ, cách đây hai ngày gia đình được công an thông báo về việc tình nghi Hoàng sát hại chị Thuần. Gia đình đã lên Công an huyện Đất Đỏ và gặp Hoàng tại đây. “Hôm qua nhà tôi đã lấy một bức ảnh cũ của Thuần để làm di ảnh. Hôm nay chúng tôi mang theo tới đây, hy vọng sớm có thông tin về em để gia đình làm lễ cúng, an táng cho em”.

Như chúng tôi đã thông tin, sau 5 năm vợ mất tích, ngày 11/5, Hoàng đến công an tự thú đã sát hại vợ, giấu xác trong hầm cầu trong nhà.

Từ lời khai nghi can, công an khai quật nơi Hoàng chỉ dẫn để tìm thi thể nạn nhân.

