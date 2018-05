Chồng dùng dao chặn đường sát hại vợ hờ

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, ngày 3/5 đã ra quyết định tạm giữ hình sự Võ Trùng Dương (28 tuổi, ngụ Phước Hòa, Phước Vinh, Châu Thành, Tây Ninh) về hành vi Giết người. Nạn nhân là chị Mai (27 tuổi, đã đổi tên, ở Châu Thành, Tây Ninh).

Theo lời khai của Dương, anh ta và chị Mai sống chung với nhau như vợ chồng cách đây hơn 1 năm cùng con gái 2 tuổi là con riêng của người phụ nữ

Hàng ngày, Dương đi làm thợ hồ còn chị đi làm công nhân, cuộc sống êm đềm tưởng chừng cứ thế trôi qua với đôi vợ chồng trẻ. Gần đây, Dương nghi ngờ vợ mình có người đàn ông khác nên hay ghen tuông.

Võ Trùng Dương.

Ngày 1/5, Dương điện thoại cho vợ, nhưng cô không nghe máy, sau đó anh đi uống rượu trở về nhà thì biết vợ đang chở con gái đi chơi. Anh ta lấy theo con dao phay để dưới yên xe máy rồi đi tìm vợ.

Khi đến khu vực thuộc tổ 1, ấp Sa Nghe, xã An Cơ, Châu Thành, Dương nhìn thấy vợ chở con gái chạy ngược chiều nên quay xe lại, chạy theo chặn đầu xe và đánh vợ 2 bạt tai, tiếp đó hai người cãi nhau, Dương rút dao phay từ dưới yên xe ra chém nhiều nhát vào người vợ làm chị gục tại chỗ.

Dương ném con dao xuống kênh nước gần lề đường rồi đến bế con gái và kêu người dân đưa chị Mai đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an Tây Ninh cùng VKSND tỉnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Châu Thành đến ngay hiện trường tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ. Dương bị công an bắt ngay sau đó.

Theo Zing.vn

