Chồng đâm chết vợ chỉ vì việc "đưa con đi học"

Sáng 16/11, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án "Giết người" tại xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức qua Viện kiểm sát cùng cấp để đề nghị truy tố Trần Văn Dũng (47 tuổi, tự Dũng vịt, ngụ xã Thanh Phú). Nạn nhân là chị Trần Thị Nhi (32 tuổi, vợ Dũng).

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận, khoảng 12h ngày 25/9, trước khi đi nhậu Dũng dặn dò hai con hôm nay nghỉ học ở nhà vì không có người đưa rước. Dũng thì bận đi nhậu, vợ Dũng thì mới phẫu thuật thẩm mỹ nên không thể chạy xe ra ngoài.

Khoảng 19h, khi đi nhậu về, Dũng biết vợ mình đã nhờ cháu họ đưa con đi học. Cho rằng vợ không tôn trọng lời nói của mình nên hai vợ chồng xảy ra cự cãi trước mặt 2 người con. Trong lúc tức giận, Dũng định đánh vào mặt vợ nhưng nghĩ vợ mới phẫu thuật nâng mũi nên dừng lại.

Một lúc sau, Dũng đã nguôi cơn giận nhưng vợ Dũng vẫn tiếp tục cằn nhằn nên hai vợ chồng tiếp tục xảy ra xô xát. Dũng ra phía sau nhà bếp cầm cây kéo lao vào vợ để hù dọa. Đúng lúc này chị Nhi lao vào Dũng khiến cây kéo đâm thẳng vào hố bả vai. Chị Nhi chảy nhiều máu, gục tại chỗ.

Sau đó, Dũng thấy vợ nằm bất động nên dùng xe máy chở vợ đến BV Đa khoa huyện Bến Lức để cấp cứu nhưng chị Nhi đã tử vong. Dũng sau đó đến Công an huyện đầu thú. Vụ án được Công an huyện chuyển lên công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 30/9, Công an tỉnh Long An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Trần Văn Dũng (SN 1972, ngụ tại ấp Tấn Long, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức) về tội giết người.

Theo Dân trí

