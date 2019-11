Chồng cũ hành hung, dọa giết gia đình vợ suốt 3 năm

Sáng 27/11, Công an phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết hồ sơ vụ việc anh Đỗ Vinh Dự (35 tuổi, trú tại phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) thường xuyên quấy rối gia đình vợ cũ là chị Nguyễn Phương Anh (26 tuổi) và gây thương tích cho ông Thành (bố chị Phương Anh) đã được chuyển lên Công an quận Đống Đa xử lý.

Trong đơn kiến nghị gửi Viện kiểm sát quận Đống Đa và đơn trình bày với các cơ quan báo chí, chị Nguyễn Phương Anh tố cáo anh Dự thường xuyên hành hung mình và từng đâm trọng thương ông Nguyễn Trọng Thành (64 tuổi, bố đẻ chị Phương Anh) dù đã ly hôn.

Tháng 6/2016, chị Phương Anh nộp đơn ly hôn lên Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng do cảm thấy người chồng "quá bạo lực và manh động". Tòa chấp thuận cho ly hôn và quyền nuôi con được giao cho chị Phương Anh.

Dự từng hành hung mẹ vợ cũ phải cấp cứu trong viện. Ảnh: NVCC.

Ngay tại cổng tòa án, anh Dự đã lập tức túm cổ, đe dọa ông Thành (64 tuổi, bố đẻ chị Phương Anh). Thời gian sau đó, người chồng cũ liên tục tới nhà ngoại chửi bới, lăng mạ. Người này còn tự ý đem con gái mang đi giấu trong 3 tháng khiến tâm lý của cô con gái nhỏ cũng bị ảnh hưởng.



"Khi nhắc đến bố, con tôi rất sợ hãi và khóc", người phụ nữ viết trong đơn.

Đặc biệt, tối 9/2/2017, Dự đến gia đình chị Phương Anh rồi chửi bới và đánh ông Thành. Khi bị bố vợ phản ứng, Dự dùng dao đâm nhiều nhát vào mặt và cổ ông Thành. Ngay sau đó, người đàn ông bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an phường Trung Phụng đã vào cuộc, đưa ông Thành đi khám và kết quả giám định thương tích là 13%. Dự bị công an phường triệu tập nhưng được tại ngoại sau đó.

Lãnh đạo công an phường thông tin trường hợp anh Đỗ Vinh Dự đã được lực lượng công an chú ý do thường xuyên quấy rối gia đình chị Phương Anh. "Nguyên nhân là Dự cảm thấy gia đình vợ cũ cản trở việc người này đến thăm con gái", chỉ huy Công an phường Trung Phụng nói với Zing.vn.

Sống trong nỗi sợ hãi sau khi kết hôn





Kể về quãng thời gian sau khi kết hôn với anh Đỗ Vinh Dự, người phụ nữ cho biết người đàn ông này thường xuyên chửi bới, đánh đập cô.

Chị Nguyễn Phương Anh cầu cứu với các cơ quan báo chí. Ảnh: Đ.X.





Năm 2014, chị Phương Anh và anh Dự kết hôn và có một cô con gái. Cuối năm 2015, cô bị bỏng nặng và phải về nhà bố mẹ đẻ dưỡng bệnh, người đàn ông tiếp tục đến nhà chửi bới, lăng mạ dọa đánh cả gia đình vợ khiến người vợ phải trốn vào Trung tâm hội Phụ nữ Việt Nam (số 20 Thuỵ Khuê) ở đến tháng 1/2016.

Trong khoảng thời gian chị Phương Anh sống ở trung tâm, anh Dự đã đến tìm và đề nghị vợ quay về cùng chăm sóc con. Thế nhưng, khi đồng ý quay về, người vợ lại tiếp tục bị Dự đánh trong tình trạng say xỉn. Người phụ nữ quá sợ hãi và phải mang con gái ra ngoài thuê nhà ở.

Trong đơn kiến nghị, chị Phương Anh bày tỏ nỗi sợ hãi, lo lắng khi liên tục bị Dự tra tấn về cả thể xác và tinh thần. "Từ ngày có quyết định ly hôn của tòa, anh Dự đã dùng mọi thủ đoạn để đàn áp tinh thần gia đình tôi. Cuộc sống của gia đình tôi bị xáo trộn cùng tâm lý luôn luôn lo sợ", người phụ nữ trình bày trong đơn.

Chị cho biết, anh Đỗ Vinh Dự hiện chưa bị xử lý dù đâm trọng thương ông Thành từ năm 2017. Dự vẫn thỉnh thoảng đến chửi, dọa dẫm gia đình vợ cũ. "Trong khoảng thời gian gần đây, Dự còn liên tục đến trường mầm non của con gái, rình đưa con đi", chị Phương Anh cho biết.

Trao đổi với Zing.vn, lãnh đạo Công an phường Thanh Lương cho biết anh Đỗ Vinh Dự có hộ khẩu ở đây, tuy nhiên, từ 20 năm nay anh Dự đã rời khỏi địa phương, thậm chí nhà cũng không còn.

