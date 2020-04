Chồng chơi bạc bịp bị bắt cóc, vợ mang 120 triệu đi chuộc

Ngày 23/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 15 bị can về các tội danh Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc, Cướp tài sản và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trong số 15 bị can có Nguyễn Thị Hòa bị khởi tố về tội Đánh bạc, Tội tổ chức đánh bạc và tội Cướp tài sản; Lê Tuấn Anh (34 tuổi, chồng của Hòa) bị khởi tố về tội Đánh bạc và tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Thị Hòa.

Trước đó, tháng 3, chị L. (trú thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An trình báo chồng chị là Nguyễn Văn Thái (33 tuổi) bị nhóm người bắt cóc buộc chị phải đi vay mượn 120 triệu đồng để chuộc chồng.

Công an vào cuộc điều tra cho thấy Thái và Nguyễn Văn Tú (56 tuổi, trú thị trấn Quỳ Hợp) mua thiết bị cờ bạc bịp rồi mang xuống huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đánh bạc.

Tối 23/4, Hòa (32 tuổi, trú xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn) đứng ra tổ chức đánh bạc trong lán tại đồi Cam (xã Nghĩa Yên) - cách xa khu dân cư. Hòa thu “tiền hồ” mỗi người 1 triệu đồng và cho người canh gác tránh công an bắt.

Trong nhóm đánh bạc này phe của Thái, Tú có Nguyễn Bá Sỹ, Lê Đình Dinh, Đinh Văn Cường, Phạm Xuân Tiến, Nguyễn Văn Việt (trú huyện Quỳ Hợp). Phe của Hòa có Anh (chồng của Hòa), Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Hiên (hai em gái của Hòa); Nguyễn Văn Hiệu (chồng của Hiên), Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Hồng Tịnh (đều là chú của Hòa).

Khi Hòa đưa bát xóc đĩa cho Tú thì Tú đã nhanh tay tráo chiếc bát có gắn chíp (thiết bị cờ bạc bịp). Sau khi sát phạt nhau được 30 phút, Tú đưa cho Thái chiếc điện thoại kết nối với con chíp (bạc bịp) để khi điện thoại rung thì biết chẵn, lẻ trong bát.

Chơi một thời gian, nhóm của Hòa phát hiện nên tri hô và bắt giữ Thái, còn Tú nhanh chân thoát được. Sau khi đánh đập và lấy toàn bộ tiền mặt trong người Thái và ép buộc Thái chuyển tiền trong tài khoản, một thành viên trong nhóm đã gọi điện thoại cho người thân của Thái yêu cầu mang 130 triệu đồng đến thì mới thả Thái ra. Vợ của Thái đi vay mượn được 120 triệu đồng đến chuộc chồng về.

Phòng cảnh sát hình sự đã làm rõ trong vụ đánh bạc trên, tổng số tiền là 80 triệu đồng. Đối với Tú và Việt đang bỏ trốn nên công an đã ra quyết định truy nã.

