Chồng chém vợ và con ở Nghệ An: Đối tượng bị ảo giác do ma túy

Ngày 15/3, Thượng tá Cao Ánh Hồng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Hùng (tên gọi khác là Lương Phò Nót, 24 tuổi, trú tại bản Huồi Xui, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn) về tội “Giết người”.

Đối tượng Hùng.

Như đã đưa tin, vào lúc 0h ngày 8/3, Hùng đã dùng dao quắm sát hại người con gái mới 2 tuổi và chém vợ là Moong Mẹ Minh (30 tuổi). Khi bị chém, chị Minh đã vùng vẫy thoát được ra ngoài và kếu cứu.

Nghe tiếng kếu cứu của chị Minh thì người dân ở bản Huồi Xui và công an viên đã đến ứng cứu. Riêng đối tượng Hùng sau khi gây án đã đóng cửa nhà cố thủ và dùng dao tự chém nhiều nhát vào đầu nhằm tử tử nhưng bất thành.

Con dao quắm Hùng dùng sát hại vợ con.

Sau đó, cơ quan chức năng đã đưa Hùng và chị Minh đến Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu. Bác sĩ Hồ Hồng Hải – Phó khoa Ngoại (Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn) cho biết, hai bệnh nhân vào đây có rất nhiều vết thương trên cơ thể.

Bệnh nhân Hùng có hàng chục vết chém ở phần đầu. Còn chị Minh có vết thương sâu ở phần mặt, cổ và hai bàn tay. Sau khi tiếp nhận, các y bác sĩ đã tích cực cứu chữa và hai bệnh nhân đã ổn định sức khỏe.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận hắn đã sử dụng ma túy tổng hợp nên bị ảo giác nhìn thấy nhiều con ma đuổi mình ra khỏi nhà nên chị Minh mới mời thầy cúng đến làm vía. Tuy nhiên, Hùng không đồng ý để người thầy cúng này làm vía nên xảy xích mích với vợ.

Đến 19h ngày 7/3, chị Minh thầy cúng về nhà làm vía cho chồng. Thời điểm này, Hùng đã sử dụng ma túy tổng hợp. Bị ảo giác cộng với những bức tức trước đó với vợ nên Hùng đã cầm dao quắm chém nhiều nhát vào chị Minh và người con gái mới 2 tuổi.

V. Đồng