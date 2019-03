Chồng bị trộm sát hại, vợ chém chết kẻ thủ ác giữa đêm khuya

Vụ giết người ở xã Thuận Thành, Cần Giuộc gây chấn động dư luận. Ảnh: Báo Giao thông

Trao đổi với Zing, trưa 11/3, Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc, khám nghiệm 2 thi thể trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc.

Nạn nhân là anh Võ Tấn Hội (38 tuổi) và Nguyễn Thành Trung (31 tuổi) cùng ngụ ấp Thuận Bắc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 sáng 11/3, anh Hội cùng vợ là chị Hằng (38 tuổi) ngủ trong phòng riêng. Bất ngờ, anh chị nghe tiếng động lạ phía sau bếp nên anh Hội ngồi dậy bật đèn, bước xuống kiểm tra.

Lúc này, Trung đã đột nhập vào trong nhà, núp sát vào cánh cửa, tay cầm hung khí. Khi anh Hội đi tới gần, gã liền vung dao chém liên tục vào người anh Hội khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Trung tiếp tục chạy lên phòng ngủ cầm dao khống chế chị Hằng để lấy tài sản.

Lợi dụng lúc kẻ cướp sơ hở, chị Hằng vùng chạy thoát, đối tượng Trung cầm dao đuổi theo, gây thương tích chị Hằng. Trong lúc hoảng loạn, chị Hằng chụp được con dao quơ lại phía sau. Đối tượng Trung đang lao tới, bất ngờ bị trúng nhát dao của chị Hằng và tử vong sau đó.

Công an huyện Cần Giuộc đã sớm có mặt tại hiện trường cùng với Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

