Chó cắn làm chết người, chủ phải đền hơn 170 triệu

Mới đây, TAND TP Hải Phòng đã xử phúc thẩm vụ tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe bị xâm phạm giữa ông Nam với vợ chồng ông Tâm do phía ông Tâm có kháng cáo.

Bị chó tấn công, té chấn thương sọ não

Theo đơn khởi kiện của ông Nam, rạng sáng 23/7/2017, cha ruột của ông đang đi bộ trong ngõ phố thì bị con chó của gia đình ông Tâm bất ngờ xông ra cắn vào chân tay, ngực, sau đó nhảy chồm lên cắn vào mặt, đẩy cha ông ngã ngửa, đập đầu xuống đường bê tông.

Ngay sau đó, cha của ông Nam được đưa đi cấp cứu và làm các xét nghiệm. Bác sĩ chẩn đoán cha của ông bị chấn thương sọ não. Cha của ông Nam được sơ cứu, điều trị trong suốt 55 ngày nhưng do vết thương quá nặng nên đã mất vào ngày 16/9/2017.

Theo ông Nam, chi phí điều trị cho cha của ông rất tốn kém trong khi điều kiện kinh tế của gia đình lại khó khăn. Gia đình ông đã nhiều lần yêu cầu vợ chồng ông Tâm bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do đã để vật nuôi gây thiệt hại đến tính mạng của cha ông nhưng phía ông Tâm thể hiện sự thiếu trách nhiệm, né tránh.

Vì vậy, ông Nam đại diện gia đình khởi kiện yêu cầu vợ chồng ông Tâm phải có trách nhiệm bồi thường các khoản thiệt hại sau: Chi phí cho việc cứu chữa vết thương hơn 65 triệu đồng, chi phí mai táng và cúng hơn 58 triệu đồng, thu nhập của cha ông bị mất trong thời gian điều trị 13,75 triệu đồng (55 ngày x 250.000 đồng), khoản tiền bù đắp về tinh thần 312 triệu đồng (bốn người x 60 tháng lương cơ bản).

Tòa mời làm việc, vợ chồng ông Tâm thừa nhận sáng sớm hôm đó, chó nhà ông bà nuôi bị tuột xích đã gây thương tích cho cha của ông Nam. Sự việc xảy ra là điều không may, không ai mong muốn. Quá trình cha của ông Nam điều trị tại bệnh viện, vợ ông Tâm đã tích cực thăm nom, chăm sóc nhưng không may sau đó cha của ông Nam không qua khỏi.

Theo vợ chồng ông Tâm, do hoàn cảnh kinh tế gia đình ông bà rất khó khăn nên mới chi trả viện phí, thuốc men và tiền phúng viếng tổng cộng là 20 triệu đồng. Nay ông Nam yêu cầu bồi thường số tiền trên, ông bà chỉ có khả năng vay mượn và bồi thường tiếp khoảng 40 triệu đồng nữa mà thôi.

Chủ chó phải có trách nhiệm quản lý

Sau khi tòa sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu của ông Nam, buộc vợ chồng ông Tâm phải bồi thường gần 200 triệu đồng, vợ chồng ông Tâm đã kháng cáo.

Mới đây, xử phúc thẩm vụ án, TAND TP Hải Phòng nhận định, nguyên nhân dẫn đến việc cha của ông Nam bị chấn thương sọ não, sau đó tử vong là do con chó nhà vợ chồng ông Tâm bất ngờ tấn công làm nạn nhân bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não. Mặc dù người nuôi là vợ chồng ông Tâm không mong muốn điều này, là lỗi vô ý nhưng với trách nhiệm là người chiếm hữu, sử dụng súc vật, vợ chồng ông chưa thực hiện các biện pháp an toàn đối với vật nuôi để đảm bảo tính mạng cho người khác. Do đó, vợ chồng ông phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do để súc vật mà mình nuôi dưỡng gây thiệt hại cho người khác là phù hợp với quy định tại Điều 585, Điều 603 Bộ luật dân sự.

Theo tòa phúc thẩm, bản án sơ thẩm quyết định buộc vợ chồng ông Tâm phải bồi thường cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của nạn nhân là có căn cứ.

Tuy nhiên, có những khoản tiền bản án sơ thẩm buộc vợ chồng ông Tâm bồi thường là chưa hợp lý và chưa có cơ sở. Vì vậy, cần chấp nhận một phần kháng cáo của bị đơn, tính toán lại các khoản bồi thường cho phù hợp với lỗi vô ý của bị đơn là thiếu thận trọng trong việc quản lý vật nuôi dẫn đến hậu quả đáng tiếc và phù hợp với thiệt hại thực tế theo quy định tại khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự.

Từ đó, tòa phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng cáo của vợ chồng ông Tâm, tuyên buộc vợ chồng ông phải bồi thường cho các đồng thừa kế của nạn nhân số tiền tổng cộng hơn 170 triệu đồng. Do vợ chồng ông Tâm đã bồi thường 20 triệu đồng nên phải bồi thường tiếp với số tiền hơn 150 triệu đồng.

Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra

1. Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại; nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

3. Trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường; khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng súc vật có lỗi trong việc để súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

4. Trường hợp súc vật thả rông theo tập quán mà gây thiệt hại thì chủ sở hữu súc vật đó phải bồi thường theo tập quán nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

(Theo Điều 603 Bộ luật dân sự 2015)

* Tên nhân vật đã được thay đổi

