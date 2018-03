Chính quyền địa phương nói gì về kẻ hiếp dâm trẻ em bị bắt sau 20 năm lẩn trốn?

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, sau gần 20 năm lẩn trốn truy nã về tội hiếp dâm trẻ em, đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1983), trú tại thôn Chí Linh 2, xã Nhân Huệ, thị xã Chí Linh (Hải Dương) vừa bị Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ khi y làm thợ máy trên tàu du lịch.

Liên quan đến sự việc trên, trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phan Văn Cảnh - Chủ tịch UBND xã Nhân Huệ cho biết: “Cho đến thời điểm này, địa phương chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ cơ quan điều tra. Tuy nhiên, thông qua báo chí tôi có biết sự việc trên và đối tượng Hải là công dân của xã chúng tôi quản lý”.

Theo ông Cảnh, do sự việc xảy ra đã lâu cho nên khi có thông tin Cơ quan CSĐT tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương bắt được Hải, người dân địa phương cũng bàn tán, nhưng đến thời điểm này cũng ít ai nhớ được sự việc xảy ra như thế nào.

Đối tượng Nguyễn Văn Hải bị bắt giữ khi đang làm thợ máy ở trên tàu. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Ông Đỗ Văn San – Trưởng công an xã Nhân Huệ thông tin, đối tượng Hải là con thứ trong gia đình có 5 chị em. Hiện tại, bố mẹ Hải tuổi cao đang sinh sống ở địa phương cùng con gái nhỏ của đối tượng.

“Khi tôi còn làm việc ở bên Nga có gặp Hải làm nghề thợ may chui nhưng không biết cùng quê và Hải lấy tên là Thương. Chỉ đến khi có thông tin từ cơ quan điều tra về xác minh và nhìn ảnh thì tôi mới nhận ra. Theo học bạ còn lưu tại trường tiểu học xã Nhân Huệ thì đối tượng Hải sinh năm 1983”, ông San cho biết.

Nói về bé L., lãnh đạo UBND xã Nhân Huệ cho hay, hiện tại nạn nhân đã xây dựng gia đình và có con. Từ khi có thông tin bắt được đối tượng có hành vi hiếp dâm bé L. đến nay, gia đình nạn nhân chưa có phản ứng gì nhiều, bởi lẽ sự việc đã xảy ra quá lâu.

Trước đó, đầu năm 1999 đối tượng Hải đã có hành vi hiếp dâm bé gái tên L. (SN 1995, hàng xóm) sau đó bỏ trốn khỏi địa phương và lấy chứng minh nhân dân của anh Phạm Văn Thương (bạn đối tượng) để làm giấy tờ tùy thân.

Tiếp đó, đối tượng làm hộ chiếu và trốn sang Nga lao động chui và đến đầu năm 2015 thì về nước sinh sống như vợ chồng với chị Vũ Thị T (SN 1977), trú tại xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện (cùng tỉnh Hải Dương).

Do kinh tế gia đình khó khăn, cho nên Hải ra thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) xin làm thợ máy trên tàu và bị các trinh sát Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, tiến hành bắt giữ khi y đang làm việc trên tàu du lịch.

Được biết, sau khi di lí về Hải Dương, đối tượng Hải bị tạm giam tại Công an thị xã Chí Linh để phục vụ điều tra.

Đức Tùy