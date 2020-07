Chiêu trò của 2 kẻ vờ mua đồ trang sức giá trị cao qua mạng xã hội

Ngày 14-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Văn Cường (SN 1990) và Nguyễn Văn Quân (SN 1991) cùng trú tại xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Số tài sản bị các đối tượng cướp giật

Theo điều tra, ngày 10-6, Công an phường Thanh Xuân Trung nhận được tin báo của anh Nguyễn (trú ở huyện Thanh Trì) về việc bị cướp giật hai mặt đá phog thủy bọc vàng trị giá gần 40 triệu đồng tại trước cửa nhà văn hóa khu Gò Đống Thây (thuộc phường Thanh Xuân Trung).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân và Công an phường Thanh Xuân Trung điều tra, xác minh và xác định 2 đối tượng gây án là Dương Văn Cường và Nguyễn Văn Quân.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định lên mạng xã hội đặt hàng giá trị cao để chiếm đoạt. Sau khi "săn" được anh Nguyễn, Cường và Quân hẹn "con mồi" đến một nhà nghỉ có hai lối cửa ra vào để giao dịch. Sau khi cầm hai mặt đá bọc vàng, Quân lấy lý do muốn cho mẹ xem nên mang món hàng đi vào nhà nghỉ. Tuy nhiên, anh Nguyễn đi theo nên kế hoạch của Quân bất thành.

Đối tượng này tiếp tục lấy lý do để anh Nguyễn mang đồ trang sức giá trị trên đến trước nhà văn hóa Gò Đống Thây. Tại đây, lợi dụng sơ hở của anh Nguyễn, Quân và Cường đã cầm theo tài sản nhảy lên xe máy phóng chạy.

Sau khi cướp giật được tài sản, bộ đôi mang phần vàng bọc mặt dây chuyền bán được hơn 10 triệu đồng; Cường chia cho Quân 5 triệu đồng, giữ lại 5 triệu đồng và 2 mặt đá. Quá trình truy xét đến ngày 20-6, Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ hai đối tượng, thu giữ tang vật của vụ án.

Theo hồ sơ, Dương Văn Cường và Nguyễn Văn Quân có nhiều tiền án tiền sự liên quan đến các tội danh, hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Tàng trữ chất ma túy".

