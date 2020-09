"Chia tay đòi quà", người đàn ông 32 tuổi vướng lao lý

Ngày 2/9, Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giam Trương Văn Đồng (SN 1988, ngụ xã Nam Thái, huyện An Biên) để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Đồng khai nhận, vào khoảng 21h ngày 6/6/2020, Đồng và một người bạn đang lưu thông trên tuyến đường tránh thị trấn Thứ 3 (huyện An Biên) thì phát hiện bạn gái cũ của mình là chị L. ngồi sau xe máy của anh Đỗ Văn Phương chạy cùng chiều.

Cho rằng bị "người cũ" phản bội nên Đồng chạy xe đuổi theo khiến anh Phương và chị L. vứt xe bỏ chạy.

Trương Văn Đồng tại Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên. Ảnh: NLĐ

Đồng rượt theo anh Phương rồi dùng hung khí và vũ lực khống chế, đồng thời yêu cầu Phương đưa chiếc điện thoại di động. Sau đó, Đồng đưa anh Phương về nhà rồi yêu cầu anh Phương gọi điện thoại cho chị L. đến nói chuyện và trả lại số tiền 5 triệu đồng (trước đó Đồng đã cho chị L. mượn) nhưng không thành.



Ngay sau khi được trả tự do ra về, anh Phương trình báo sự việc trên đến cơ quan công an nên Đồng bị khởi tố và bắt tạm giam chỉ sau 5 ngày gây án.

M.H

