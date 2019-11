Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng (Văn phòng Luật sư Kết nối) bảo vệ miễn phí cho gia đình bị hại trong vụ thảm án ở Đan Phượng – Hà Nội) chia sẻ: Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1966, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) về tội "Giết người".

Các nạn nhân bị Đông chém tử vong là ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, em ruột Đông), bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải), con gái của ông bà là Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) và Nguyễn Huyền My (SN 2018, cháu nội).

Chị Đỗ Thị Hồng Nhung (SN 1995, con dâu ông Hải và là mẹ cháu My) do được cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết, nhưng bị tổn hại 56% sức khỏe.

Người dân và người thân đau đớn trong đám tang vợ chồng ông Hải. Ảnh: PV

Mới đây tại Văn phòng Luật sư Kết nối, anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993, con trai ông Hải) đã lên tiếng cho rằng mâu thuẫn vụ án không phải do nhà anh chiếm đất của nhà ông Đông. Anh Hiệp mong dư luận hiểu đúng sự việc và tòa án xử đúng người đúng tội để đem lại công bằng cho những người đã mất.

Còn chị Đỗ Thị Hồng Nhung (nạn nhân may mắn thoát nạn trong vụ thảm án) cũng đã xuất viện và tạm ổn định sức khỏe.

Chiều 3/11, chia sẻ với PV về vụ án đau lòng xảy ra với chị và gia đình, khuôn mặt vẫn chưa hết sợ hãi, chị Nhung kể: Vào sáng 1/9, tranh thủ khi con gái đang ngủ, chị vào nhà tắm để giặt quần áo.

Khi trong nhà tắm đi ra ngoài phơi quần áo, thấy Nguyễn Văn Đông đang cầm dao trên tay nên chị sợ hãi chạy vào trong nhà bế con.

Sau khi gây án lần thứ nhất, Nguyễn Văn Đông về nhà uống nước (ảnh do người dân chụp)

Chị chạy vào buồng khoá cửa lại, lấy điện thoại gọi cho bố đẻ. Khoảng 1 - 2 phút sau, Đông vào mở cửa không được thì lấy dao đập cửa kính rồi thò tay vào bên trong mở chốt.

"Trong buồng nhà tôi có 2 cửa, thấy Đông mở được cửa trong nhà, tôi mở cửa bên hiên ôm con chạy ra đến cổng thì bị ngã. Tôi nằm che con thì Đông chém nên bị ngất. Khoảnh khắc Đông gây án tôi sẽ không bao giờ quên được...", chị Nhung gạt ngang nước mắt kể.

Chị Nhung nói, hành vi của Đông hết sức côn đồ, dã man và không thể chấp nhận được. Trước ngày Đông gây án, gặp ông ta ở đâu chị đều lễ phép chào hỏi nhưng chưa một lần nhận được câu trả lời.

"Sự thực trong câu chuyện, gia đình tôi hoàn toàn không có mâu thuẫn gì với nhà ông Đông. Mọi việc chỉ là do ông Đông ghen ghét nhà tôi, có ý định sát hại người trong nhà khi gia đình mua được mảnh đất nằm sát nhà ông ta...", chị Nhung cho hay.

Hiện trường nơi xảy ra vụ thảm án.

Theo chị Nhung, sau khi gia đình chị mua được mảnh đất của ông Nguyễn Văn Mến (anh trai ông Đông) thì vào năm 2016, do bờ tường rào bị hư hỏng nên mọi người tiến hành sửa chữa. Trong lúc gia đình chị sửa, ông Đông đã ra bóp cổ và dọa giết mẹ chồng chị Nhung.

Kể từ khi về làm dâu gia đình ông Nguyễn Văn Hải (em trai ông Đông), giữa nhà chồng và ông Đông chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, khúc mắc gì.

Hiện tại, chị Nhung mong muốn pháp luật xử lý nghiêm minh để mang lại công bằng cho gia đình chị.

Cháu bé nhớ mẹ, khát sữa Bà Nguyễn Thị Hiên (mẹ chồng chị Bắc – Nạn nhân tử vong trong vụ thảm án) nước mắt lưng tròng kể chuyện: "Từ khi mẹ mất, cháu Phạm Hoàng K.Đ (1 tháng 20 ngày tuổi) thường xuyên gắt ăn, gắt ngủ và quấy khóc đêm. Trước cháu được mẹ chăm bẵm, cho bú sữa no là ngủ, ngoan lắm. Đồ đạc mẹ cháu mua cho con nhiều lắm, giờ vẫn ngổn ngang ở nhà nhưng người chẳng thấy đâu nữa…".

