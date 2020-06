"Chén chú, chén anh" và nhát dao đoạn tuyệt tình bạn

Án mạng đáng tiếc

Ngày 26/6, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an TP.Long Khánh và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.

Hiện, Công an đang tạm giữ hình sự đối với nghi can trong vụ án là Văn Bá Thành, ngụ tại khu phố Cẩm Tân, phường Xuân Tân, TP.Long Khánh, Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án nghiêm trọng này được xác định là anh Nguyễn Duy D., SN 1990, ngụ khu phố Cẩm Tân, phường Xuân Tân.

Khu vực xảy ra vụ án

Theo điều tra ban đầu, vụ án mạng nghiêm trọng này xảy ra vào 14h ngày 25/6. Cụ thể, anh D. và Thành là bạn bè cùng xóm và thường xuyên uống rượu cùng nhau. Như thường lệ, vào 8h ngày 25/6, D. đến nhà Thành tại khu phố Cẩm Tân để chơi. Tại đây, cả hai tổ chức uống rượu với nhau như mọi ngày.

Tuy nhiên, trong lúc ăn nhậu với nhau, hai bên quá chén nên nói những lời thiếu tế nhị khiến đối phương tức giận. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm Thành dùng dao chém D. nhiều nhát khiến D. gục tại chỗ. Phát hiện sự việc, người nhà Thành cùng người dân địa phương đưa D. đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. Nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên D. tử vong. Thành sợ hãi bỏ trốn. Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, xác định đây là vụ án giết người có tính chất phức tạp, ban lãnh đạo Công an TP.Long Khánh đã chỉ đạo lực lượng điều tra viên, trinh sát viên phối hợp cùng Công an phường Xuân Tân tiến hành nhiều biện pháp, nhanh chóng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội và truy bắt đối tượng gây án. Công an TP.Long Khánh phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự; phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để củng cố hồ sơ, phục vụ công tác điều tra phá án.

Nghi phạm lẩn trốn cách hiện trường 15km

Nhờ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của quần chúng nhân dân, đến 16h cùng ngày, công an đã phát hiện, bắt giữ được đối tượng Văn Bá Thành khi đối tượng này đang trên đường lẩn trốn tại ấp Đồi Rìu, xã Hàng Gòn, TP.Long Khánh. Địa điểm mà Thành bị công an mai phục bắt giữ nằm cách hiện trường vụ án hơn 15km.

Sau khi bị bắt, công an đưa Thành về trụ sở để phục vụ điều tra. Tại đây, Thành cúi đầu khai nhận toàn bộ sự việc. Thành khai, Thành và D. là bạn bè chơi với nhau lâu năm. Cả hai có cùng sở thích là ăn nhậu, uống rượu nên chơi với nhau khá hợp.

Từ trước đến nay hai bên không xảy ra mâu thuẫn, cãi vã hay có để bụng nhau bất kỳ vấn đề gì. Nguyên nhân xảy ra sự việc đáng tiếc cũng chỉ vì nhậu quá chén khiến cả hai mất bình tĩnh. Trong lúc nóng giận, Thành lấy dao chém chết bạn nhậu. Điều này khiến Thành rất ân hận.

Người nhà chờ cơ quan chức năng khám nghiệm để đưa thi thể nạn nhân về

Trò chuyện với PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật, anh M.K.U., người dân địa phương cho biết, Thành và D. là đôi bạn khá thân thiết. Xưa nay thường thấy hai người này bảo vệ nhau chứ ít khi thấy cãi vã, chửi bới nhau bất kỳ chuyện gì. Do đó, việc Thành cầm dao đâm chết D. khiến nhiều người khá bất ngờ.

"Thật sự họ rất quý nhau, thân thiết như anh em ruột thịt ấy vậy. Không hiểu cãi vã điều gì mà lại ra nông nỗi đâm chém nhau như vậy. Lúc đó, mọi người nghe tiếng la hét nên cùng nhau đến xem thì phát hiện D. đã nằm gục trên vũng máu. Tính ra cũng tội, vì cả hai đều còn trẻ tuổi, chỉ vì nóng giận nhất thời mà giờ hối hận không kịp", anh U. nói.

Bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình Thông tin với PV, đại diện Công an TP.Long Khánh cho biết, cơ quan đang tạm giữ hình sự đối với nghi can trong vụ án là Văn Bá Thành để tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ gây án. Hiện, thi thể nạn nhân Nguyễn Duy D. đã được công an bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

