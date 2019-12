Chánh văn phòng tòa án huyện bị bắt do trốn truy nã 26 năm từng được ngành tòa án tặng giấy khen

Ngày 2/12, thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đang mở rộng điều tra liên quan đến vụ việc bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Quang Huy (SN 1973, trú phường Thái Bình, TP Hòa Bình) – người bị truy nã về tội "Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia" từ năm 1993.



Liên quan vụ việc này, bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chánh án TAND huyện Cao Phong cho biết, thời điểm bắt giữ, Nguyễn Quang Huy làm Chánh văn phòng, kiêm thư ký tòa huyện.

10 trước khi bị bắt giữ, TAND huyện Cao Phong nhận được thông tin vụ việc trên từ cơ quan điều tra sau đó đề xuất xem xét tạm đình chỉ công tác 10 ngày, đình chỉ sinh hoạt đảng tại cơ quan để phục vụ công tác điều tra. Ngay sau khi hết thời hạn tạm đình chỉ công tác, ngày 28/11, Cơ quan ANĐT – Công an tỉnh đã bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Huy.

"Khi Huy bị bắt, tôi cùng nhiều đồng nghiệp tại cơ quan rất bất ngờ về thông tin Nguyễn Quang Huy trốn truy nã 26 năm. Anh Huy công tác tại tòa huyện Lạc Thủy, sau đó được điều động về tòa huyện Cao Phong, quá trình công tác trong nhiều năm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Chánh án tòa tỉnh trao nhiều giấy khen. Là đồng nghiệp trong thời gian dài, tôi thấy anh Huy là người hiền lành, luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Đến năm 2017, sau 17 năm công tác trong ngành, TAND tỉnh đã bổ nhiệm anh Huy làm Chánh văn phòng tòa huyện", bà Hà nói.

Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cao Phong - nơi Nguyễn Quang Huy làm Chánh văn phòng trước khi bị bắt.

Phóng viên đặt câu hỏi trước khi gửi hồ sơ lên TAND tỉnh để bổ nhiệm, TAND huyện Cao Phong có tiến hành xác minh, thẩm tra lý lịch của ông Huy và phát hiện dấu hiệu gì bất thường hay không? Bà Hà nói vấn đề này do Phòng Tổ chức cán bộ TAND tỉnh phụ trách nên sẽ nắm rõ, bà mới chỉ được bổ nhiệm vào tháng 6/2019 vừa qua nên chưa thể nắm cặn kẽ.

Trong khi đó, ông Hà Quang Dĩnh, nguyên Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình (nghỉ hưu từ ngày 1/4/2019) lý giải: "Nguyễn Quang Huy được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng TAND huyện Cao Phong vào khoảng đầu năm 2017. Khi TAND huyện Cao Phong đề nghị kèm theo hồ sơ, Phòng Tổ chức TAND tỉnh Hòa Bình có thẩm định. Trong thời điểm thẩm định không phát hiện tài liệu thể hiện Nguyễn Quang Huy đang bị truy nã. Do đó, khi hồ sơ đảm bảo đầy đủ, TAND tỉnh quyết định bổ nhiệm đúng quy trình".

Được biết, sở dĩ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Quang Huy xuất phát từ thông tin kiểm tra lý lịch người thân của Huy tại Hà Nội.

Cụ thể, trong quá trình kiểm tra lý lịch người em gái của Huy đang công tác tại Hà Nội, cơ quan chức năng đã phát hiện ra lệnh truy nã của Huy cách đây 26 năm về tội "Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia". Sau đó, thông tin trên được chuyển đến Công an tỉnh Hòa Bình để xác minh.

Nguyễn Quang Huy bị truy nã vì có hành vi phá hoại một công trình trong hệ thống Thủy điện Hòa Bình, vốn là công trình an ninh quốc gia.

Ông Bùi Thế Dương - Chủ tịch UBND phường Thái Bình, TP. Hòa Bình cho biết, đây cũng là sự việc khiến cho lãnh đạo trên địa bàn hết sức bất ngờ. Bởi từ trước đến nay, không ai nắm được thông tin ông Huy bị truy nã.

Theo Chủ tịch UBND phường Thái Bình, thời điểm năm 1993, khi ông Huy bị truy nã vì liên quan đến vụ án phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia thì đang sống cùng với gia đình ở phường Phương Lâm. Đến năm 1998 thì một phần phường Phương Lâm sáp nhập vào phường Thái Bình.

"Tuy nơi ở của ông Huy không có sự thay đổi nhưng về mặt quản lý hành chính thì có sự thay đổi từ phường này sang phương khác. Không biết, các đời chủ tịch phường trước thế nào nhưng từ khi tôi trở thành Chủ tịch UBND phường Thái Bình thì chưa nghe thấy bất cứ thông tin nào về việc ông Huy bị truy nã, hồ sơ giấy tờ cũng không thể hiện điều này", ông Dương nói

Chính vì thế, khi ông Dương hay người thân ra trụ sở UBND phường Thái Bình là thủ tục giấy tờ hành chính vẫn bình thường, thậm chí khi xét duyệt hồ sơ, lý lịch để kết nạp Đảng cho ông Huy cũng không phát hiện ra việc người này có lệnh truy nã.

Ông Huy cũng không thay đổi nơi sống mà từ trước đến nay vẫn giữ nguyên nơi ở tại địa phương. Điều này hoàn toàn khó hiểu bởi với đối tượng bị truy nã thường bỏ trốn, không có mặt tại nơi cư trú.

