Chân dung vị giám đốc gọi giang hồ "bao vây" cảnh sát ở Đồng Nai

Tối qua (20/6), Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã khám xét công ty của ông Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP Biên Hòa), người được xác định có vai trò tích cực, huy động giang hồ trong đó có Ngô Văn Giang (tức Giang 36) đến chặn xe chở nhiều cán bộ công an hồi tuần trước.

Lực lượng công an đã khám xét 2 căn nhà liên kề và 1 căn nhà cách đó 30 m đều treo biển công ty. Cuộc khám xét kết thúc lúc gần 20 giờ 30 cùng ngày, lực lượng công an đã chuyển đi nhiều thùng tài liệu từ công ty của ông Lương.

Trước đó, tối 19/6, công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Lương để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Được biết, ông Lương là chủ doanh nghiệp xây dựng có tiếng ở Đồng Nai. Do có quan hệ với nhiều cán bộ cấp cao địa phương, ông này được người trong giới làm ăn ở Biên Hoà kính nể.

Trước đó ngày 18/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Căn, quê tỉnh Thanh Hóa, được cho là kẻ đã tham gia vào việc bao vây, chặn xe chở công an gây mất an ninh trật tự tại TP Biên Hòa.

Như vậy liên quan đến vụ việc, đến nay Công an TP Biên Hòa cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 4 nghi can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngoài Nguyễn Tấn Lương, Nguyễn Văn Căn, trước đó cơ quan công an đã bắt giữ Ngô Văn Giang (thường gọi Giang "36", ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Duy Kỷ (ngụ huyện Định Quán) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, gần 14h ngày 12/6, trong khi ăn nhậu tại nhà hàng Lam Viên, đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, 2 nhóm gồm trung tá Đinh Tú Anh (đội trưởng đội cảnh sát trật tự), trung tá Nguyễn Quang Trường (đội phó đội Cảnh sát 113, thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Đồng Nai) và đại tá về hưu Huỳnh Bảo Hùng, cùng Phạm Văn Hiền là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải và nhóm 10 người khác đã xô xát với nhau.

Sau đó, nhóm ông Hiền lên ô tô rời quán. Tuy nhiên, Lương đã gọi điện thoại cho Ngô Văn Giang cùng một số người đến, đuổi theo và dùng 2 ô tô chặn đầu và đuôi xe của nhóm Hiền.

Nhóm ông Hiền khóa cửa cố thủ trên xe. Sự việc đã khiến nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập xem đông, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

