Chân dung 'sống ảo', nghiện game nặng của nghi phạm giết tài xế taxi

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 3.2, lực lượng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội đã bắt được nghi phạm cứa cổ tài xế taxi tử vong ở trước Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Nghi phạm là Nguyễn Cảnh An, SN 1999, trú ở xóm 8, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

"Nghi phạm bị bắt khi đang chơi tại tiệm Internet ở Hòa Bình. Chúng tôi di lý An về Hà Nội để phục vụ điều tra", một công an cho phóng viên VnExpress hay.

Sau khi áp giải nghi phạm về Hà Nội, lực lượng điều tra tập trung lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ trọng án.

Đối tượng An tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng An đã thừa nhận hành vi gây án. Nguyên nhân do An không có nghề nghiệp ổn định lại thường xuyên chơi điện tử trên mạng, không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi.

Đêm 3/2, trao đổi với phóng viên BVPL, ông Lê Đình Thông - Chủ tịch UBND xã Tràng Sơn cho biết, lãnh đạo địa phương cũng mới nhận được thông tin bắt giữ đối tượng qua báo chí.

Theo vị cán bộ này, khoảng 19h, Công an TP.Hà Nội cử một đoàn cán bộ trực tiếp về địa phương để làm rõ nhân thân của thanh niên tên An vì nghi ngờ có liên quan đến vụ án mạng.

Không những nghiện game đối tượng An còn sống rất "ảo" trên mạng xã hội. Nguồn: BVPL

“Ban Công an xã cũng trực tiếp dẫn các cán bộ điều tra về tận nhà của An để làm việc. Chắc chắn bố mẹ của cậu ta rất bất ngờ trước sự việc này. Bản thân tôi cũng bất ngờ vì không nghĩ cậu ta có thể gây ra án mạng nghiêm trọng như vậy,” ông Thông cho biết.

Theo ông Thông, cách đây vài tháng An có rời địa phương đi làm đâu đó nhưng không khai báo tạm vắng. An là con thứ 2 trong một gia đình có 4 anh chị em. Anh ta bỏ học giữa chừng vào năm 2017, ở nhà đi làm cho các nhà hàng trong huyện.

Bố mẹ của đối tượng làm nông nên kinh tế cũng thuộc diện khá khó khăn, tuy vậy, An thường xuyên trộm cắp tiền của bố mẹ để “nướng” vào game online.

Độ sống "ảo" của đối tượng An là rất cao. Nguồn: BVPL

“Ở địa phương, An chưa có tiền án. Tuy nhiên, đối tượng được đưa vào diện cần phải giáo dục tại cộng đồng vì thuộc diện nghịch ngợm, thường trộm cắp vặt tiền của bố mẹ. Đối tượng nghiện game nặng”, vị lãnh đạo xã cho biết thêm.

Trao đổi với VNN, một người dân ở xóm 8, xã Tràng Sơn cho biết: "Tôi có quen biết An. Hồi nhỏ, sau khi học xong tiểu học, An theo bố mẹ vào Nam sinh sống, thỉnh thoảng thấy An về quê. An có tính trộm cắp vặt, kiếm tiền tiêu xài và nghiện game".

Như tin đã đưa, khoảng 20h ngày 29/1, Công an phường Phú Đô, Công an quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, nhận được tin báo của người dân về một vụ sát hại tài xế taxi tại đường Lê Đức Thọ, khu vực trước cổng vào số 2 Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Nhận được tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ.

Qua điều tra, công an xác định nạn nhân là anh Nguyễn Văn Duy (26 tuổi, ngụ thôn Đông Sơn, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội).

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

