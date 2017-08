Chân dung những "nữ quái" trốn án vừa mang thai vừa buôn ma túy

Tuy nhiên, theo cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội, không phải bất kỳ trường hợp nào mang thai và có con nhỏ cũng có cơ hội “nhởn nhơ” ngoài vòng pháp luật. Tùy vào từng trường hợp cụ thể, cơ quan công an vẫn có thể thực hiện lệnh bắt tùy theo tính chất và quá trình phạm tội. Và “nữ quái” Đinh Lan Hương (SN 1983), HKTT ở phố Tống Duy Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là một đối tượng như thế.

Ngày 5-7-2017, CAP Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trong đêm đã phát hiện một phụ nữ có biểu hiện nghi vấn. Khi thấy lực lượng công an, đối tượng nữ đã quay đầu xe máy bỏ chạy. Thấy vậy, tổ công tác đã kiên quyết truy bắt. Quá trình kiểm tra tại chỗ, tổ công tác thu giữ trong người đối tượng một cơ số ma túy. Tại đây, nhân thân đối tượng được làm rõ là Đinh Lan Hương. Tổ công tác đã đưa đối tượng và tang vật về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

Từng có nhiều tiền án, tiền sự và đang được hoãn thi hành án về tội mua bán trái phép chất ma túy do nuôi con nhỏ, Hương liên tục chửa đẻ để có thể trốn tránh bị bắt tạm giam. Từ một người đàn bà có chồng con, nhà cửa đề huề, khi “bập” vào ma túy, nghiện ngập, Hương đã trắng tay và trở thành kẻ lang thang không nhà, không cửa.

Nghiện ma túy, không có việc làm, Hương nhanh chóng trượt dài trên con đường lầm lỗi. Vừa buôn ma túy, vừa sống lang thang, Hương kết giao với những đối tượng xã hội chủ yếu nghiện ngập ma túy. Cũng từ những mối quan hệ phức tạp, Hương thành người đàn bà lắm chồng nhiều con, và chính những ngày chửa vượt mặt hay nuôi con nhỏ lại là lúc Hương buôn bán ma túy mạnh nhất.

Theo tài liệu của cơ quan công an, đây là đối tượng nữ bất hảo chuyên dùng thủ đoạn mang thai, nuôi con nhỏ để buôn ma túy. Tình trạng sinh nở liên tục của người đàn bà này đã kéo dài nhiều năm khiến tình hình an ninh trật tự tại khu vực Hương cư trú trở nên phức tạp. Năm 2003, Đinh Lan Hương kết hôn với anh Phạm Ngọc Q. và có 3 con chung.

Năm 2012, Hương và anh Q. chia tay. Ba đứa trẻ con của Hương được đưa về cho bố mẹ đẻ của Hương nuôi dưỡng tại nhà riêng ở quận Đống Đa, Hà Nội. Sau đó, Hương tiếp tục quan hệ với anh Trần Hồng T. và có 1 con chung là cháu Trần Bảo L. (SN 2015). Tuy nhiên, sau đó T. bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và thời gian này Hương tiếp tục có thai với một người đàn ông khác.

Trước đó, ngày 29-12-2016, Đinh Lan Hương bị TAND TP Việt Trì xử phạt 9 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và được cho tại ngoại vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Ngày 22-2-2017, TAND quận Hoàn Kiếm ra quyết định về việc thi hành án phạt tù đối với Đinh Lan Hương, đồng thời CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng đang làm thủ tục truy nã bị án Đinh Lan Hương để bắt đảm bảo thi hành án.

Thực tế, Hương sinh thêm 1 bé trai T.T.A vào tháng 8-2016 nhằm trốn tránh bị bắt giữ nhưng cuối cùng cô ta vẫn bị bắt. Cơ quan công an xác định, khi Hương sinh cháu T.T.A được khoảng 2 tuần thì giao con cho chị Vũ Kim C. (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) chăm sóc nuôi dưỡng do Hương không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng. Bỏ con cho người khác nuôi, Hương tiếp tục phiêu bạt, sống lang thang để buôn bán trái phép chất ma túy.

Như vậy, tại thời điểm bị bắt vì buôn bán trái phép chất ma túy, Hương không còn nuôi con nhỏ. Theo lời khai của Hương, do không có khả năng nuôi con nhưng cũng không muốn đưa con vào trại cùng mẹ cũng như không muốn gửi con đến Trung tâm bảo trợ xã hội nên Hương đã làm các thủ tục trao quyền nuôi cháu T.T.A cũng như các tư cách pháp lý cho chị C. nuôi dưỡng.

Thoát án tử hình do nuôi con nhỏ

Một trường hợp điển hình khác, khi bị phát hiện liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng “khủng”, nữ quái Đặng Minh Châu (44 tuổi), trú tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn đã vượt biên trái phép để trốn tội.

Châu vốn là dân tộc Tày, nhà có 3 anh chị em, Châu là chị cả. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên Châu chỉ học đến hết lớp 11 rồi ở nhà đi gánh hàng trên cửa khẩu. Từ việc qua lại biên giới thường xuyên, chị ta bước vào nghề buôn ma túy lúc nào không hay. Lúc đầu, Châu chỉ dám buôn bán nhỏ lẻ, một vài tép heroin trị giá 10.000 - 20.000 đồng. Sau có được mối quen biết để tiêu thụ hàng bên Trung Quốc, Châu tính liều nên làm ăn lớn cũng được vài năm.

Đến năm 2002, sau khi sinh đứa đầu, thị trở thành “đầu nậu” về ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc. Đến năm 2004, đường dây mua bán trái phép hơn 100 bánh heroin bị CATP Hà Nội triệt phá, Châu bị bắt. Tuy nhiên, lúc đó do còn đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên đối tượng được tại ngoại. Lợi dụng điều này, Châu trốn sang Trung Quốc sinh sống và tiếp tục trở thành đầu mối cung cấp ma túy tại thị trấn Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Năm 2008, Đặng Minh Châu trở về Việt Nam với cái với bụng chửa và tiếp tục tham gia, điều hành và trở thành nguồn cung cấp ma túy rất lớn qua biên giới. Trong thời gian đó, lực lượng chức năng đã nhiều lần tống đạt quyết định bắt giữ đối tượng Đặng Minh Châu nhưng không thể thực hiện được do bị can đang mang thai và nuôi con nhỏ.

Điều đáng nói, ngay sau khi hết thời hạn hoãn chấp hành hình phạt, một lần nữa Châu lại “biến mất”. Và rồi người ta thấy Châu lại xuất hiện khi thị đang bụng mang, dạ chửa. Tuy nhiên, Châu đã bị bắt do là một trong những mắt xích quan trọng liên quan đến vụ án mua bán trái phép 419 bánh heroin giấu trong bình ga công nghiệp. Vụ án do Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình, CATP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển khám phá tại khu vực cầu Phù Đổng, thuộc xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ngày 23-7-2015, khi Châu bị bắt, đứa con thứ ba của thị mới được 27 tháng tuổi.

Lật lại vụ án ma túy do “bà trùm” Đặng Minh Châu cầm đầu, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an kết luận: “Để thực hiện hành vi, Châu gọi điện thoại mua của một đối tượng tên là Tuân 80 bánh heroin với giá 192 triệu đồng/bánh.

Sau khi ngã giá xong xuôi, Châu mách nước cho Tuân rạch lốp dự phòng xe Fortuner rồi cất giấu 80 bánh heroin, nếu không hết giấu lẫn vào các thùng bánh kẹo rồi vận chuyển về xuôi và đưa lên Lạng Sơn cho Châu. Khi hàng về đến Lạng Sơn, Châu tiếp tục thỏa thuận với một đối tượng tên Liên vận chuyển ma túy từ thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn sang Trung Quốc với giá thuê là 7 triệu đồng/bánh.

Khoảng một tuần sau khi mua bán trót lọt 80 bánh heroin, Châu tiếp tục mua của của một đối tượng tại Sơn La 100 bánh heroin để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Trong đường dây do Châu cầm đầu có hàng chục đối tượng trẻ tuổi. Châu khai nhận với cơ quan công an, để các đối tượng trung thành với mình, ngoài việc cho sử dụng ma túy vô tư, các chân rết còn được “bà trùm” chiều chuộng hết mình. Sự khéo léo chiều chuộng của người đàn bà quỷ quyệt đã khiến ít nhất gần 10 đối tượng khác phải lĩnh án tử hình.

Theo cơ quan CSĐT, một trong những thành công lớn của việc triệt phá đường dây này chính là việc bắt giữ được “bà trùm” Đặng Minh Châu hoạt động phạm tội với một tên khác là Liên “toác”. Khi Châu bị cơ quan công an bắt giữ, lúc đầu Châu rất tự tin vì nghĩ rằng mình điều hành đường dây buôn bán ma túy qua điện thoại, lại bằng tên giả thì rất khó để buộc tội.

Ngay cả những đối tượng thường làm ăn với Châu cũng không hề biết tên thật mà chỉ khai rằng chở thuê cho chị Liên “toác” chứ không hề biết đối tượng Châu nào cả. Tuy nhiên, trước các chứng cứ, tài liệu không thể chối cãi, cuối cùng nữ quái Đặng Minh Châu đã phải cúi đầu nhận tội. Mặc dù là “bà trùm” buôn bán số lượng ma túy cực lớn nhưng vì lý do Châu đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên Châu bị kết án tù chung thân cho tội mua bán trái phép chất ma túy.

