Chân dung nghi phạm sát hại bà chủ trang trại, giấu xác

Như đã thông tin: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang hiện đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Thanh Tuấn (29 tuổi, ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè, Tiền Giang). Nghi phạm này vừa ra đầu thú và khai nhận hành vi giết bà Huỳnh Thị Mai (45 tuổi, chủ trang trại gia súc ở xã An Cư, huyện Cái Bè).

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tuấn. Nguồn: VNN

Theo Công an TP.HCM: Kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 15h30 ngày 30.5, bà Huỳnh Thị Mai cùng chồng đi ra trại gia súc cách nhà khoảng 400 mét. Sau đó trời chuyển mưa nên chồng bà Mai là ông Nguyễn Văn Hoàng kêu vợ đi vào nhà, trên đường vào nhà thì bà Mai nói chồng đi vào nhà trước đi, bà ra vườn xem hình như có bóng ai ở ngoài vườn.

Sau khi vào nhà khoảng 1 giờ thì ông Hoàng không thấy bà Mai vào nên ra vườn kiếm nhưng không tìm được bà Mai nên nhờ người thân và hàng xóm đi tìm phụ. Đến khoảng 18h30 cùng ngày thì phát hiện bà Mai chết trong tư thế nằm sấp trên người có nhiều vết trầy xước trong bụi rậm trên phần đất của hàng xóm, trang sức trên người nạn nhân bị mất.

Hiện trường nơi bà Mai bị giết. Nguồn: Công an TP.HCM

Theo CAND: Qua khám nghiệm, nhẫn và dây chuyền nạn nhân đeo trên người cũng không còn. Đôi dép và nón lá của nạn nhân dưới mương nước gần đó. Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân chết do bị ngạt nước, có dấu hiệu và tác động của ngoại lực.

Hàng xóm bà Mai cho biết, khu vực xảy ra vụ án là khu vườn rậm rạp ít người qua lại.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, Phòng Cảnh sát hình sự xác định tên Tuấn là hàng xóm của nạn nhân có biểu hiện khả nghi, nhưng ngay trong tối cùng ngày xảy ra vụ án, Tuấn đã chở vợ đi tỉnh Cà Mau nên tiến hành truy bắt, đồng thời vận động gia đình kêu gọi Tuấn đầu thú. Đến sáng 1.6 thì Tuấn đã đến Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đầu thú và khai nhận hành vi giết bà Mai.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai trưa ngày xảy ra vụ án, sau khi đi nhậu về, Tuấn vác chày đi chày cá. Khi đang chày cá trong khu vực vườn của bà Mai thì bà Mai xuất hiện ngăn cản nên 2 bên lời qua tiếng lại, xảy ra xô xát với nạn nhân. Trong lúc xô xát thì bà Mai bị té xuống mương nước nên Tuấn đã dìm nạn nhân đến chết, sau đó vớt xác nạn nhân lên giấu xác vào bụi rậm và lấy 1 chiếc vòng đeo tay trọng lượng 1,5 chỉ vàng 18k của nạn nhân.

Sau khi gây án, Tuấn về nhà thay quần áo và chở vợ xuống tỉnh Cà Mau bỏ trốn. Khi đến Cà Mau, Tuấn đã bán chiếc vòng của nạn nhân được 950.000 đồng lấy tiền tiêu xài đến khi đầu thú.

Được biết, Tuấn làm nghề bốc vác lúa gạo ở huyện Cái Bè, đã có vợ và 1 đứa con. Riêng nạn nhân là chủ trang trại gia súc, nuôi bò và nuôi heo, có 2 con gái đều đã có gia đình. Nhà Tuấn và nhà nạn nhân là hàng xóm với nhau.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo DV (Dân Việt)