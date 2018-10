Chân dung nam sinh 13 tuổi cưỡng hiếp, cứa cổ bé gái 14 tuổi giữa cánh đồng

Ngày 29/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị này đã tạm giữ đối tượng Hà Văn Nhượng (SN 2005, trú tại bản Nà Then, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) để điều tra về hành vi giết người, hiếp dâm.

Nạn nhân trong vụ án là cháu Lò Thị T. (SN 2004, cùng trú tại địa chỉ trên). Theo các bác sĩ, bệnh nhân T. được gia đình đưa vào cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, ở vùng cổ có 2 vết cứa sâu khiến đứt thực quả, vùng ngực có một vết thương, bộ phận sinh dục bị rách, có vết máu khô ở bên ngoài. Cho đến thời điểm hiện tại, cháu T. tạm thời đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn phải theo dõi sát sao.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Toan – Trưởng Công an xã Mường Kim cho biết: “Ở địa phương, Nhượng và cháu T. có quan hệ họ hàng với nhau. Trước khi gây án, Nhượng đang học lớp 7 và không có biểu hiện bất thường gì. Nam thiếu niên này là con thứ 2 trong một gia đình có 3 anh em. Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình Nhượng đã cùng với gia đình nhà cháu T. khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu cũng như thăm hỏi, động viên”.

Hiện trường và hung khí vụ án.

Khi xác định Nhượng chính là đối tượng nhẫn tâm thực hiện hành vi hiếp dâm, cứa cổ T., mọi người trong gia đình, người thân, hàng xóm và cả trường học đã hết sức ngỡ ngàng.

Một lãnh đạo Công an xã Mường Kim cho biết: “Bé T khi tỉnh táo đã ghi được tên hung thủ gây án ra mảnh giấy. Thông tin bé gái cung cấp trùng khớp với tài liệu công an thu thập về khoảng thời gian Nhượng rời khỏi nhà. Sau đó, lực lượng công an đã tới nhà triệu tập Nhượng đến để điều tra. Lúc này, Nhượng rất bình thản, không hề lo lắng hay hoảng sợ. Làm việc với cán bộ công an, Nhượng đã khai nhận hành vi phạm tội”.

Vị lãnh đạo Công an xã Mường Kim cũng cho hay, ở địa phương, Nhượng được nhận xét là người hiền lành, ngoan ngoãn có học lực trung bình và chưa từng gây gổ đánh nhau hay trộm cắp gì. Nhà Nhượng thuộc diện di dân tái định cư, bố mẹ làm nông nghiệp nên kinh tế cũng có phần đỡ khó khăn vất vả.

Tuy nhiên, gia đình em Lò Thị T. lại rất khó khăn, hai bố mẹ đi làm xa quanh năm. Thậm chí cả năm mới về thăm nhà, thăm các con một lần.

T. là chị cả trong gia đình có 3 chị em và đang học lớp 9. Do bố mẹ đi làm xa nên 3 chị em ở với bác và thiếu thốn đủ thứ từ sự chăm sóc của bố mẹ đến kinh tế. Giữa gia đình nghi phạm và nạn nhân là hàng xóm, cách nhau khoảng 20 mét.

Theo lời ông Toan, khi cơ quan chức năng xác định Nhượng chính là người đã hiếp dâm, cứa cổ T. và mời lên trụ sở công an xã để làm việc, nam sinh này tỏ ra bình thường và không có biểu hiện của sự sợ hãi. Tại trụ sở công an, Nhượng đã bình tĩnh khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 27/10, Nhượng trên đường đi bẫy chim về thì gặp Lò Thị T. đang đi lấy rau lợn tại cánh đồng thuộc bản Nà Then. Thấy cháu T. đi một mình, Nhượng nảy sinh ý định muốn giở trò đồi bại.

Sau đó, đối tượng đã tiến lại khống chế cháu T. rồi thực hiện hành vi giao cấu. Gây án xong, sợ mọi chuyện bị bại lộ nên Nhượng đã dùng con dao mang theo cứa 2 nhát vào cổ nạn nhân rồi bình thản bỏ về.

Buổi chiều sau khi gây án, Nhượng bình thản coi như không có chuyện gì xảy ra. Nam sinh về nhà giúp bố mẹ chở rơm rạ, rồi tắm giặt ăn cơm như thường ngày.

Về phía bé T., chiều cùng ngày, thấy con gái đi lấy rau không về bố mẹ T. lo lắng nên đã đi tìm. Tới khoảng 18h cùng ngày, gia đình phát hiện cháu T. nằm bất động trên vũng máu ở cánh đồng thuộc bản Nà Then, xã Mường Kim nên đã vội đưa đi cấp cứu.

